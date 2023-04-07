В Красноярске в «Планете» на месте Zara откроется магазин MAAG
На сайте компании уже появился магазин в Красноярске. Сообщается, что MAAG откроется в ТРЦ «Планета».
Судя по метке на карте, размещенной на сайте MAAG, магазин займет площади ушедшей Zara. Дата открытия торговой точки пока остается неизвестной.
Ранее подкомиссия правительственной комиссии по контролю за иностранными инвестициями в России одобрила сделку по продаже испанским ритейлером одежды Inditex Group 100% компании АО «Новая Мода» (ранее «Зара СНГ»). Покупателем стала компания Fashion And More Management DMCC. Она планировала открыть магазины по всей стране в апреле-мае.
Ранее DK.RU писал, что предприниматель Александр Горбунов (развивает сеть строительных магазинов «Стройдом») завозит через параллельный импорт товары марок Zara, Zara Kids и Zara Home в шоурум Panika.
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