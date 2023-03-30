Красноярск
Подписаться
Курс ЦБ на 29.03
76,59
82,77
Регион поиска:
Красноярск
  • Екатеринбург
  • Казань
  • Красноярск
  • Нижний Новгород
  • Новосибирск
  • Ростов-на-Дону
  • Тюмень
  • Челябинск
  • Вся РОССИЯ

В Красноярске на месте H&M появится магазин «Стокманн»

В Красноярске на месте H&M появится магазин «Стокманн»
Иллюстрация: КрисАндрес.Стайл / t.me

В ТРЦ «Планета» откроется магазин «Стокманн». На рекламный баннер обратила внимание стилист Крис Андрес. Она же и выложила фото в социальных сетях.

#НОВОСТИ
Он разместится на площадях магазина H&M. Об этом сообщили в ТРЦ «Планета».  Пока других подробностей и сроков открытия торговой точки нет. В пресс-службе «Стокманн» на запрос DK.RU не ответили. 
 
 
На сайте «Стокманн» сообщается, что компания представлена в пяти крупнейших городах России. На территории страны работают девять универмагов с товарами мировых брендов. Торговые точки открыты в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Мурманске и Сочи.
 
Читайте также:
 
Автор: Петр Савельев
Система Orphus
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой и нажмите Ctrl + Enter.
Самое читаемое
  • «Леруа Мерлен» уходит из России: что ждет гипермаркеты сети в Красноярске«Леруа Мерлен» уходит из России: что ждет гипермаркеты сети в Красноярске
  • Строительство дороги с Пашенного на Николаевский мост может затянутьсяСтроительство дороги с Пашенного на Николаевский мост может затянуться
  • В Красноярском крае обновили карту дорожных камерВ Красноярском крае обновили карту дорожных камер
  • Красноярский аэропорт перешел на весенне-летнее расписаниеКрасноярский аэропорт перешел на весенне-летнее расписание
  • «КрасАвиа» изменила норму бесплатного провоза багажа«КрасАвиа» изменила норму бесплатного провоза багажа
Наверх
Чтобы пользоваться всеми сервисами сайта, необходимо авторизоваться или пройти регистрацию.
  • вспомнить пароль
Вы можете войти через форму авторизации зарегистрироваться
Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
  • Укажите ваше имя
  • Укажите вашу фамилию
  • Укажите E-mail, мы вышлем запрос подтверждения
  • Не менее 8 символов
Если вы не хотите вводить пароль, система автоматически сгенерирует его и вышлет на указанный e-mail.
Я принимаю условия Пользовательского соглашения и даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
Вы можете войти через форму авторизации
Самое важное о бизнесе.