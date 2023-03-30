В Красноярске на месте H&M появится магазин «Стокманн»
В ТРЦ «Планета» откроется магазин «Стокманн». На рекламный баннер обратила внимание стилист Крис Андрес. Она же и выложила фото в социальных сетях.
Он разместится на площадях магазина H&M. Об этом сообщили в ТРЦ «Планета». Пока других подробностей и сроков открытия торговой точки нет. В пресс-службе «Стокманн» на запрос DK.RU не ответили.
На сайте «Стокманн» сообщается, что компания представлена в пяти крупнейших городах России. На территории страны работают девять универмагов с товарами мировых брендов. Торговые точки открыты в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Мурманске и Сочи.
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