В Красноярске в ТРЦ «Планета» после реконцепции открылся магазин Zarina

В торгово-развлекательном центре «Планета» в новом формате возобновил работу магазин российского бренда Zarina. Торговая точка находится на том же месте.

В магазине поменяли вывеску, теперь она соответствует последней концепции бренда. При этом ассортимент магазина стал шире.

В пресс-службе ТРЦ рассказали, что обновление магазина является частью реконцепции сети, которую бренд начал летом 2021.

Напомним, Zarina закрыли в середине февраля.

Бренд Zarina принадлежит российской Melon Fashion Group. Она также владеет брендами Zarina, befree, Love Republic и Sela. Компания управляет более чем 800 магазинами в стране.

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