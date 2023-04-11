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В Красноярске в ТРЦ «Планета» после реконцепции открылся магазин Zarina

В Красноярске в ТРЦ «Планета» после реконцепции открылся магазин Zarina
Иллюстрация: Планета

В торгово-развлекательном центре «Планета» в новом формате возобновил работу магазин российского бренда Zarina. Торговая точка находится на том же месте.

#НОВОСТИ
В магазине поменяли вывеску, теперь она соответствует последней концепции бренда. При этом ассортимент магазина стал шире.
 
В пресс-службе ТРЦ рассказали, что обновление магазина является частью реконцепции сети, которую бренд начал летом 2021.
 
В Красноярске в ТРЦ «Планета» после реконцепции открылся магазин Zarina 1
 
 
В Красноярске в ТРЦ «Планета» после реконцепции открылся магазин Zarina 2
 
Напомним, Zarina закрыли в середине февраля.
 
Бренд Zarina принадлежит российской Melon Fashion Group. Она также владеет брендами Zarina, befree, Love Republic и Sela. Компания управляет более чем 800 магазинами в стране.
 
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Автор: Петр Савельев
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