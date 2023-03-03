В красноярской «Планете» открылись еще два магазина

В ТРЦ «Планета» 2 марта открылись магазины одежды и парфюмерии. Так, теперь в торговом комплексе есть магазин российского бренда мужской одежды и аксессуаров Lexmer.

В ассортименте — верхняя одежда, рубашки, брюки, жилеты, пиджаки, трикотажные изделия, галстуки, ремни, сумки, шарфы и головные уборы. Коллекции представлены в стилях Business и Smart Casual. Магазин находится на первом этаже, его площадь составляет 156 кв. м.

Кроме того, в « Планете » теперь работает магазин парфюмерии Planete Parfume. В ассортименте представлена нишевая и селективная парфюмерия для женщин, мужчин и унисекс-ароматы. Площадь торгового зала — 43 кв. м.

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