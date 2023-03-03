Красноярск
Подписаться
Курс ЦБ на 02.03
75,25
80,10
Регион поиска:
Красноярск
  • Екатеринбург
  • Казань
  • Красноярск
  • Нижний Новгород
  • Новосибирск
  • Ростов-на-Дону
  • Тюмень
  • Челябинск
  • Вся РОССИЯ

В красноярской «Планете» открылись еще два магазина

В красноярской «Планете» открылись еще два магазина
Иллюстрация: Планета

В ТРЦ «Планета» 2 марта открылись магазины одежды и парфюмерии. Так, теперь в торговом комплексе есть магазин российского бренда мужской одежды и аксессуаров Lexmer.

#НОВОСТИ
В ассортименте — верхняя одежда, рубашки, брюки, жилеты, пиджаки, трикотажные изделия, галстуки, ремни, сумки, шарфы и головные уборы. Коллекции представлены в стилях Business и Smart Casual. Магазин находится на первом этаже, его площадь составляет 156 кв. м. 
 
В красноярской «Планете» открылись еще два магазина 1
 
Кроме того, в «Планете» теперь работает магазин парфюмерии Planete Parfume. В ассортименте представлена нишевая и селективная парфюмерия для женщин, мужчин и унисекс-ароматы. Площадь торгового зала — 43 кв. м.
 
Читайте также:
 

Сегодня в ТРЦ «Планета» на площадях магазина Adidas открылось «Золотое Яблоко». Пока магазин косметики и парфюмерии работает в техническом режиме.

В Красноярске в «Планете» открывается магазин «Рив Гош»

На этой неделе в торгово-развлекательном центре «Планета» откроется магазин косметики «Рив Гош».

В красноярской «Планете» закрылся магазин Zarina

Одежный ритейлер ушел из ТРЦ «Планета» не насовсем. Торговую точку закрыли на реконструкцию.

Автор: Петр Савельев
Система Orphus
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой и нажмите Ctrl + Enter.
Самое читаемое
  • Дмитрий Чернятин стал главой ЗАТО ЖелезногорскДмитрий Чернятин стал главой ЗАТО Железногорск
  • Сергей Егошин: Бизнес распробовал преимущества цифровых решенийСергей Егошин: Бизнес распробовал преимущества цифровых решений
  • ТРЦ на миллиард: какой бизнес продают в феврале 2023ТРЦ на миллиард: какой бизнес продают в феврале 2023
  • В конце апреля из Красноярска в Турцию можно будет улететь на чартерах SouthWindВ конце апреля из Красноярска в Турцию можно будет улететь на чартерах SouthWind
  • Развитием трамвайной инфраструктуры в Красноярске займутся москвичиРазвитием трамвайной инфраструктуры в Красноярске займутся москвичи
Наверх
Чтобы пользоваться всеми сервисами сайта, необходимо авторизоваться или пройти регистрацию.
  • вспомнить пароль
Вы можете войти через форму авторизации зарегистрироваться
Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
  • Укажите ваше имя
  • Укажите вашу фамилию
  • Укажите E-mail, мы вышлем запрос подтверждения
  • Не менее 8 символов
Если вы не хотите вводить пароль, система автоматически сгенерирует его и вышлет на указанный e-mail.
Я принимаю условия Пользовательского соглашения и даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
Вы можете войти через форму авторизации
Самое важное о бизнесе.