В красноярской «Планете» закрылся магазин Zarina
Одежный ритейлер ушел из ТРЦ «Планета» не насовсем. Торговую точку закрыли на реконструкцию.
В ТРЦ «Планета» рассказали, что ремонт продлится около месяца, после чего обновленный магазин откроют. Сейчас в Красноярске Zarina работает в ТРЦ «Июнь» и ТК «На Свободном».
Кроме Zarina сейчас в торгово-развлекательном комплексе закрыт на реконструкцию магазин «Рив Гош». А ранее обновили бутик Kira Plastinina.
Бренд Zarina принадлежит российской Melon Fashion Group. Она также владеет брендами Zarina, befree, Love Republic и Sela. Компания управляет более чем 800 магазинами в стране.
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