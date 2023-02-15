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В красноярской «Планете» закрылся магазин Zarina

В красноярской «Планете» закрылся магазин Zarina
Иллюстрация: freepik / freepik

Одежный ритейлер ушел из ТРЦ «Планета» не насовсем. Торговую точку закрыли на реконструкцию.

#НОВОСТИ
В ТРЦ «Планета» рассказали, что ремонт продлится около месяца, после чего обновленный магазин откроют. Сейчас в Красноярске Zarina работает в ТРЦ «Июнь» и ТК «На Свободном».  
 
Кроме Zarina сейчас в торгово-развлекательном комплексе закрыт на реконструкцию магазин «Рив Гош». А ранее обновили бутик Kira Plastinina.
 
Бренд Zarina принадлежит российской Melon Fashion Group. Она также владеет брендами Zarina, befree, Love Republic и Sela. Компания управляет более чем 800 магазинами в стране.
 
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Автор: Петр Савельев
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