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«От спорта к цифре»: на месте красноярского Decathlon’а откроется магазин DNS

«От спорта к цифре»: на месте красноярского Decathlon’а откроется магазин DNS
Иллюстрация: Яндекс.Карты

Спорт-ритейлер приостановил деятельность в апреле этого года. И, видимо, в это место уже не вернется.

#НОВОСТИ

Компания DNS откроет в Красноярске еще один магазин — теперь в здании, где раньше располагался единственный гипермаркет спортивных товаров Decathlon (9 мая, 70). Об этом сообщает ngs24.ru, со ссылкой на собственный источник на рынке коммерческой недвижимости.

В здании заработает гипермаркет DNS районного масштаба», — цитирует портал собеседника.

Сумму сделки источник не называет, а в пресс-службах компаний ситуацию не комментируют.

Однако известно, что «ДНС Ритейл» арендовала это помещение еще в декабре 2022 сроком на 10 лет.

Напомним, что красноярский Decathlon открылся в конце 2017. Однако 29 марта 2022 компания объявила, что приостанавливает деятельность в России, а в январе 2023 выставила свои российские активы на продажу.

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Автор: Петр Савельев
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