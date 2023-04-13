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В Красноярске в ТРЦ «Планета» открылся магазин нижнего белья для мужчин

В Красноярске в ТРЦ «Планета» открылся магазин нижнего белья для мужчин
Иллюстрация: «Планета»

В торгово-развлекательном центре «Планета» открылся магазин нижнего белья и одежды для мужчин Intimissimi Uomo.

#НОВОСТИ
В ассортименте также одежды для сна и пляжа, носки и другое. Магазин находится на 1 этаже ТРЦ, напротив Calzedonia. Площадь торговой точки составляет 53 кв. м. 
 
Calzedonia — итальянский производитель белья и пляжной одежды, основан в 1987 году. Выпускает продукцию для женщин, мужчин и детей. Intimissimi Uomo – самый молодой бренд в Calzedonia Group. В группу также входит Calzedonia, Intimissimi, Tezenis, Falconeri, Intimissimi Uomo, Atelier Emé.
 
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Автор: Петр Савельев
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