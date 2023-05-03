В красноярском ТРЦ «Планета» на месте Pull & Bear открылся другой магазин

Иллюстрация: ТРЦ «Планета»

В «Планете» открылся магазин DUB. Он находится на первом этаже ТРЦ, где ранее был Pull & Bear. Магазин закрыли около года назад.