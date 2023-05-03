В красноярском ТРЦ «Планета» на месте Pull & Bear открылся другой магазин
В «Планете» открылся магазин DUB. Он находится на первом этаже ТРЦ, где ранее был Pull & Bear. Магазин закрыли около года назад.
Площадь торговой точки составила 498 кв. м. В «Планете» также уже сменили вывески магазины Zara, Bershka и Stradivarius на Maag, Ecru и Vilet.
Справка
DUB – это новый бренд одежды для молодых людей. Там можно купить одежду, обувь и аксессуары для мужчин и женщин. Сейчас магазины сети представлены в более чем 20 городах страны.
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