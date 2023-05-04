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В Красноярске в ТРЦ «Планета» открылся новый магазин на месте Stradivarius

В Красноярске в ТРЦ «Планета» открылся новый магазин на месте Stradivarius
Иллюстрация: Планета

Новый владелец бывших магазинов Inditex постепенно перезапускает торговые точки под новым названием. В торгово-развлекательном центре «Планета» открылся магазин одежды Vilet.

#НОВОСТИ
Он занял площади закрытого в прошлом году магазина Stradivarius. Площадь магазина составила 408 кв. м. В ассортименте — женская одежда. 
 
Накануне DK.RU писал, что в ТРЦ «Планета» открылся магазин DUB. Он появился на месте Pull & Bear.

Справка

 
Inditex приостановила работу в России в начале марта 2022. Осенью компания договорилась о продаже российского бизнеса ливанской Daher Group. В марте 2023 подкомиссия правительственной комиссии по контролю за иностранными инвестициями в России одобрила сделку по продаже испанским ретейлером 100% компании АО «Новая Мода».
 

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Автор: Петр Савельев
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