В Красноярске в ТРЦ «Планета» открылся новый магазин на месте Stradivarius
Новый владелец бывших магазинов Inditex постепенно перезапускает торговые точки под новым названием. В торгово-развлекательном центре «Планета» открылся магазин одежды Vilet.
Он занял площади закрытого в прошлом году магазина Stradivarius. Площадь магазина составила 408 кв. м. В ассортименте — женская одежда.
Накануне DK.RU писал, что в ТРЦ «Планета» открылся магазин DUB. Он появился на месте Pull & Bear.
Справка
Inditex приостановила работу в России в начале марта 2022. Осенью компания договорилась о продаже российского бизнеса ливанской Daher Group. В марте 2023 подкомиссия правительственной комиссии по контролю за иностранными инвестициями в России одобрила сделку по продаже испанским ретейлером 100% компании АО «Новая Мода».
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