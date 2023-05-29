В ТРЦ «Планета» открылся первый в Красноярске магазин Karl Lagerfeld
Cеть магазинов модной одежды lady & gentleman CITY открыла первый в городе монобрендовый магазин бренда Karl Lagerfeld. Он появился в ТРЦ «Планета».
Как сообщили в пресс-службе ТРЦ, в ассортименте — мужская одежда и обувь: кроссовки, бейсболки, футболки, верхняя одежда. Главные цвета бренда – черный и белый. Бутик оформлен в эстетике дизайнера — черно-белые стены и мебель выдержаны в минималистичном стиле.
Магазин находится на 1 этаже. Его площадь составляет 102 кв. м.
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