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В ТРЦ «Планета» открылся первый в Красноярске магазин Karl Lagerfeld

В ТРЦ «Планета» открылся первый в Красноярске магазин Karl Lagerfeld
Иллюстрация: teksomolika / ru.freepik.com

Cеть магазинов модной одежды lady & gentleman CITY открыла первый в городе монобрендовый магазин бренда Karl Lagerfeld. Он появился в ТРЦ «Планета».

#НОВОСТИ
Как сообщили в пресс-службе ТРЦ, в ассортименте — мужская одежда и обувь: кроссовки, бейсболки, футболки, верхняя одежда.  Главные цвета бренда – черный и белый. Бутик оформлен в эстетике дизайнера — черно-белые стены и мебель выдержаны в минималистичном стиле.
 
Магазин находится на 1 этаже. Его площадь составляет 102 кв. м.
 
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Автор: Петр Савельев
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