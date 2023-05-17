В Красноярске в ТРЦ «Планета» открылся обновленный магазин Kanzler

В «Планете» на новом месте перезапустили магазин мужской одежды Kanzler. Теперь он находится напротив магазина 12 STOREEZ, рядом с также недавно открывшимся ECRU.

Он занял площади закрывшегося магазина Oysho. Площадь Kanzler после переезда выросла с 165 до 211 кв. м. Также в торговой точке стал шире ассортимент. Оформление магазина обновили в соответствии с новой визуально-пространственной концепцией бренда.

Сеть магазинов Kanzler специализируется на производстве модной мужской одежды для работы и отдыха. В Красноярске есть только один магазин сети.

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