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В аэропорту Красноярск откроют магазин одежды Putin Team Russia

В аэропорту Красноярск откроют магазин одежды Putin Team Russia
Иллюстрация: Putin Team Russia / vk.com

В международном аэропорту Красноярск готовят к открытию торговую точку Putin Team Russia. Там уже появилась вывеска.

#НОВОСТИ

В пресс-службе аэропорта DK.Ru рассказали, что открытие нового магазина запланировано на середину мая. Он будет находиться в стерильной зоне воздушной гавани на третьем этаже.

Справка

 
Putin Team Russia — это проект дизайнера Дмитрия Шишкина. Бренд позиционирует себя, как «Сделано в России». Все коллекции разрабатывают и производят на российской фабрике. В ассортименте можно найти мужскую и женскую одежду.
 

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Автор: Петр Савельев
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