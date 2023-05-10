В аэропорту Красноярск откроют магазин одежды Putin Team Russia

В международном аэропорту Красноярск готовят к открытию торговую точку Putin Team Russia. Там уже появилась вывеска.

В пресс-службе аэропорта DK.Ru рассказали, что открытие нового магазина запланировано на середину мая. Он будет находиться в стерильной зоне воздушной гавани на третьем этаже.

Справка Putin Team Russia — это проект дизайнера Дмитрия Шишкина. Бренд позиционирует себя, как «Сделано в России». Все коллекции разрабатывают и производят на российской фабрике. В ассортименте можно найти мужскую и женскую одежду.

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