В ТРЦ «Планета» откроется первый в Красноярске мультибрендовый магазин Amazing Red

На его полках появятся товары спортивных брендов, которые таким образом вернутся на российский рынок: например, NIKE и PUMA.

Этим летом «Планета» прирастет еще одной торговой площадкой: в ТРЦ откроется магазин мультибрендовой сети AMAZING RED. Ассортимент составят спортивные товары, в том числе и тех брендов, которые ушли с рынка РФ в 2022. Так, в AMAZING RED появится одежда, обувь и аксессуары от NIKE, PUMA, ASICS.

В пресс-службе ТРЦ «Планета» в ответ на запрос «ДК» сообщили, что открытие AMAZING RED запланировано на июль этого года.

Конкретная торговая площадь, которую отведут магазину, пока не разглашается. Не озвучивается и сумма инвестиций, которые будут вложены в запуск красноярского AMAZING RED.

На HeadHunter уже можно найти открытую вакансию продавца-консультанта AMAZING RED. Объявление активно с 5 июня. Кроме оформления по ТК РФ, зарплаты от 68 000 до 85 000 рублей, обучений и корпоративных скидок будущему сотруднику обещают форму из новых коллекций.

Наш фирменный цвет — красный. Он символизирует энергию, а слоган «Sport & Aesthetics» объединяет не только любителей спорта, но и всех неравнодушных к эстетике модных образов», — так формулирует свое позиционирование AMAZING RED.

Напомним, сеть мультибрендовых магазинов AMAZING RED компания Inventive Retail Group (IRG). До 2022 IRG считалась крупнейшим партнером NIKE по франчайзинговой рознице.

Еще по теме:

Nike и Puma возвращаются. В России откроют новую сеть спортивных магазинов

Первые точки откроются уже в июле 2023 г., они расположатся на площадях бывших магазинов сети Puma. Ранее о перезапуске объявили не менее 25 ушедших с российского рынка брендов.

В ТРЦ «Планета» вновь открылся магазин Women’secret

В торгово-развлекательном центре «Планета» возобновил работу магазин Women’secret. Магазин находится на первом этаже.

В Красноярске открылся магазин Casual Day in lady & gentleman CITY

Это первая торговая точка сети. Мультибрендовый магазин расположился в ТРЦ «Планета».

В ТРЦ «Планета» открылся первый в Красноярске магазин Karl Lagerfeld

Cеть магазинов модной одежды lady & gentleman CITY открыла первый в городе монобрендовый магазин бренда Karl Lagerfeld. Он появился в ТРЦ «Планета».

В Красноярске в ТРЦ «Планета» открылся обновленный магазин Kanzler

В «Планете» на новом месте перезапустили магазин мужской одежды Kanzler. Теперь он находится напротив магазина 12 STOREEZ, рядом с также недавно открывшимся ECRU.

В красноярском ТРЦ «Планета» открылся магазин MAAG

В торгово-развлекательном центре на месте магазина Zara теперь работает MAAG. Магазин находится на первом этаже напротив Marmalato.

В Красноярске в ТРЦ «Планета» открылся новый магазин на месте Stradivarius

Новый владелец бывших магазинов Inditex постепенно перезапускает торговые точки под новым названием. В торгово-развлекательном центре «Планета» открылся магазин одежды Vilet.

В красноярском ТРЦ «Планета» на месте Pull & Bear открылся другой магазин

В «Планете» открылся магазин DUB. Он находится на первом этаже ТРЦ, где ранее был Pull & Bear. Магазин закрыли около года назад.

В Красноярске летом откроется первый магазин одежды «Стокманн»

Он разместится в ТРЦ «Планета» на месте закрывшегося в сентябре прошлого года H&M. Это будет первая торговая точка сети в Красноярске.

В Красноярске в ТРЦ «Планета» открылся магазин нижнего белья для мужчин

В торгово-развлекательном центре «Планета» открылся магазин нижнего белья и одежды для мужчин Intimissimi Uomo.

В Красноярске в ТРЦ «Планета» после реконцепции открылся магазин Zarina

В торгово-развлекательном центре «Планета» в новом формате возобновил работу магазин российского бренда Zarina. Торговая точка находится на том же месте.

В красноярской «Планете» открылись еще два магазина

В ТРЦ «Планета» 2 марта открылись магазины одежды и парфюмерии. Так, теперь в торговом комплексе есть магазин российского бренда мужской одежды и аксессуаров Lexmer.

В Красноярске открылся магазин «Золотое Яблоко»

Сегодня в ТРЦ «Планета» на площадях магазина Adidas открылось «Золотое Яблоко». Пока магазин косметики и парфюмерии работает в техническом режиме.

В Красноярске в «Планете» открывается магазин «Рив Гош»

На этой неделе в торгово-развлекательном центре «Планета» откроется магазин косметики «Рив Гош».