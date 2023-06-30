Мобильный трафик в красноярских ТЦ стал выше на треть

Покупатели на треть увеличили мобильный трафик в торговых центрах Красноярска.

Красноярцы и гости города стали чаще посещать крупные торговые центры. Об этом говорит анализ обезличенной статистики по активности абонентов в сети МегаФона. По сравнению с прошлым годом объем передачи данных на базовых станциях, установленных в ТЦ Красноярска, вырос на 30%, а количество абонентов увеличилось почти в два раза.

Ежедневно в популярных ТЦ Красноярска абоненты оператора скачивают около 2000 Гигабайт трафика и проговаривают 947 часов. Такого объема трафика хватит, чтобы отправить в Telegram 28 миллионов фотографий из примерочной.

Пик активности покупателей приходится на выходные — в эти дни трафик в сети ТЦ на 58% больше, чем в будни.

Второй год подряд лидером по посещаемости и мобильной активности абонентов становится ТЦ «Июнь». Следующие в рейтинге по объему вызовов и трафика — ТЦ «Планета» и гипермаркет «Лента». Покупатели переписываются в мессенджерах, отправляют фото и видео в социальные сети, ищут необходимую информацию о товарах в интернете.

Посетителей привлекает многофункциональность торговых центров: можно сделать покупки, пообедать в кафе, побывать в спортзале и всей семьей сходить в кино — в одном месте, без утомительных передвижений по городу.