В ТРЦ «Планета» открыли второй магазин «Ремикс»
Первый магазин торговой сети открыли в ТРЦ «Планета» в ноябре 2022. Теперь там появилась и вторая точка Ювелирного Дома «Ремикс».
Площадь торговой точки составляет 38 кв. м. В новом магазине акцент сделали на продаже эксклюзивных и бриллиантовых коллекций собственного производства, а также ряда других брендов, например, Московского Экспериментального Ювелирного Завода, «Арт-Модерна», Sargon Jewelry, «Мастер-бриллианта» и Ювелирного дома «Кабаровских».
Также в магазине «Ремикс» можно будет найти экспозицию коллекций международных компаний, чьи изделия имеют инвестиционную и художественную привлекательность - Mousson Atelier, Natasha Libelle. Эта коллекция будет обновляться.
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