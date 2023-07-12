В ТРЦ «Планета» открыли второй магазин «Ремикс»

Иллюстрация: ТРЦ «Планета»

Первый магазин торговой сети открыли в ТРЦ «Планета» в ноябре 2022. Теперь там появилась и вторая точка Ювелирного Дома «Ремикс».