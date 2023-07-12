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В ТРЦ «Планета» открыли второй магазин «Ремикс»

В ТРЦ «Планета» открыли второй магазин «Ремикс»
Иллюстрация: ТРЦ «Планета»

Первый магазин торговой сети открыли в ТРЦ «Планета» в ноябре 2022. Теперь там появилась и вторая точка Ювелирного Дома «Ремикс».

#НОВОСТИ
Площадь торговой точки составляет 38 кв. м. В новом магазине акцент сделали на продаже эксклюзивных и бриллиантовых коллекций собственного производства, а также ряда других брендов, например, Московского Экспериментального Ювелирного Завода, «Арт-Модерна», Sargon Jewelry, «Мастер-бриллианта» и Ювелирного дома «Кабаровских».
 
Также в магазине «Ремикс» можно будет найти экспозицию коллекций международных компаний, чьи изделия имеют инвестиционную и художественную привлекательность - Mousson Atelier, Natasha Libelle. Эта коллекция будет обновляться.
 
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Автор: Петр Савельев
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