Суд отказал Ольге Грималюк в приостановке сноса здания кафе «Кантри» в Красноярске
Арбитражный суд края принял к производству иск предпринимательницы Ольги Грималюк, но отказал в приостановке сноса здания «Кантри» на проспекте Мира.
Это следует из документов на сайте краевого арбитража.
В конце июля предпринимательница подала иск в Арбитражный суд края о признании ее права собственности на сооружение. Грималюк считает, что основным мотивом решения о сносе является мнимое несоблюдение противопожарных норм в части расстояний до близлежащего здания управления Федеральной почтовой связи Красноярского края (пр. Мира, 102). Это якобы создает угрозу жизни и здоровью. Однако она обратилась за очередной экспертизой, которая пришла к выводу, что нарушений противопожарных норм нет.
В качестве обеспечительных мер Ольга Грималюк просила запретить снос здания на время суда. Но судья посчитала, что для этого нет оснований. Это решение предпринимательница может обжаловать в течение месяца.
Сам иск о признании права собственности Ольги Грималюк на сооружение принят к производству. Заседание намечено на 18 сентября.
Тяжбы по сносу здания длятся уже несколько лет. Постройка была признала незаконной в феврале 2022. У Ольги Грималюк было время до 28 августа, чтобы добровольно снести здание, она решение краевого суда тогда не исполнила. В сентябре 2022 Восьмой кассационный суд общей юрисдикции в Кемерово вновь отменил решение о сносе здания «Кантри». В феврале 2023 опять было принято решение о сносе объекта. В июле восьмой кассационный суд общей юрисдикции подтвердил законность решения о сносе нежилого здания кафе «Кантри» в Красноярске. Здание должны снести до 8 августа, иначе это сделают принудительно.
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