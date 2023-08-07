Суд отказал Ольге Грималюк в приостановке сноса здания кафе «Кантри» в Красноярске

Арбитражный суд края принял к производству иск предпринимательницы Ольги Грималюк, но отказал в приостановке сноса здания «Кантри» на проспекте Мира.

Это следует из документов на сайте краевого арбитража.

В конце июля предпринимательница подала иск в Арбитражный суд края о признании ее права собственности на сооружение. Грималюк считает, что основным мотивом решения о сносе является мнимое несоблюдение противопожарных норм в части расстояний до близлежащего здания управления Федеральной почтовой связи Красноярского края (пр. Мира, 102). Это якобы создает угрозу жизни и здоровью. Однако она обратилась за очередной экспертизой, которая пришла к выводу, что нарушений противопожарных норм нет.

В качестве обеспечительных мер Ольга Грималюк просила запретить снос здания на время суда. Но судья посчитала, что для этого нет оснований. Это решение предпринимательница может обжаловать в течение месяца.

Сам иск о признании права собственности Ольги Грималюк на сооружение принят к производству. Заседание намечено на 18 сентября.

Тяжбы по сносу здания длятся уже несколько лет. Постройка была признала незаконной в феврале 2022. У Ольги Грималюк было время до 28 августа, чтобы добровольно снести здание, она решение краевого суда тогда не исполнила. В сентябре 2022 Восьмой кассационный суд общей юрисдикции в Кемерово вновь отменил решение о сносе здания «Кантри». В феврале 2023 опять было принято решение о сносе объекта. В июле восьмой кассационный суд общей юрисдикции подтвердил законность решения о сносе нежилого здания кафе «Кантри» в Красноярске. Здание должны снести до 8 августа, иначе это сделают принудительно.

Читайте также:

Заведение в новом здании так и не открылось.