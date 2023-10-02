Красноярск
Подписаться
Курс ЦБ на 30.09
97,41
103,16
Регион поиска:
Красноярск
  • Екатеринбург
  • Казань
  • Красноярск
  • Нижний Новгород
  • Новосибирск
  • Ростов-на-Дону
  • Санкт-Петербург
  • Тюмень
  • Челябинск
  • Вся РОССИЯ

В Красноярске начнут собирать вилочные погрузчики

В Красноярске начнут собирать вилочные погрузчики
Иллюстрация: ensib.ru

Производство планируется запустить через два года.

#НОВОСТИ

Компания «Ермак-Т» планирует запустить в Красноярске сборочное производство вилочных погрузчиков, сообщили в пресс-службе Корпорации развития Енисейской Сибири, которая будет сопровождать этот проект.

Планируется, что на предприятии будут собирать промышленные образцы вилочных автопогрузчиков модели 41030, грузоподъемностью 5 тонн и высотой подъема груза — до 3,3 метра.

Автопогрузчики, которые мы планируем собирать, являются оптимальным вариантом для технологии погрузочно-разгрузочных работ пакетированных грузов, контейнеров и других материалов на предприятиях лесной отрасли, морских и лесных портах, РЖД, металлургической, строительной и других отраслях промышленности», — рассказал технический директор «Ермак-Т» Владимир Изотов.

Также он отметил, что стоимость производимых в Красноярске погрузчиков будет в 2.. 2,3 раза ниже зарубежных аналогов.

Реализация проекта намечена на 2024.. 2025. Общий объем инвестиций составит 80 млн рублей. О плановых сроках окупаемости в компании не говорят.

Читайте также:

На поддержку малого и среднего бизнеса в Красноярском крае выделят 2 млрд рублей

Правительство региона приняло госпрограмму развития малого и среднего предпринимательства и инновационной деятельности. За три года финансирование составит около 2 млрд рублей.

В Красноярском крае построят новый завод плит OSB

Расположится предприятие в Лесосибирске. Срок запуска — конец 2030.

В Красноярске запустили завод по производству оборудования для цветной металлургии

На новом заводе НПЦ Магнитной гидродинамики будут выпускать оборудование и комплектующие собственной разработки для цветной металлургии.

Автор: Петр Савельев
Самое читаемое
  • Новым министром экономики Красноярского края стала Татьяна МагдибурНовым министром экономики Красноярского края стала Татьяна Магдибур
  • Выгореть или выдохнуть: что читать о бизнесе в сентябре 2023Выгореть или выдохнуть: что читать о бизнесе в сентябре 2023
  • В шорт-лист премии WhereToEat Siberia попали 15 ресторанов из КрасноярскаВ шорт-лист премии WhereToEat Siberia попали 15 ресторанов из Красноярска
  • Сергей Кузьмин возглавит финансово-экономический блок в правительстве Красноярского краяСергей Кузьмин возглавит финансово-экономический блок в правительстве Красноярского края
  • Продукцию местных аграриев в Красноярске будут продавать в «Фермерских островках»Продукцию местных аграриев в Красноярске будут продавать в «Фермерских островках»
Наверх
Чтобы пользоваться всеми сервисами сайта, необходимо авторизоваться или пройти регистрацию.
  • вспомнить пароль
Вы можете войти через форму авторизации зарегистрироваться
Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
  • Укажите ваше имя
  • Укажите вашу фамилию
  • Укажите E-mail, мы вышлем запрос подтверждения
  • Не менее 8 символов
Если вы не хотите вводить пароль, система автоматически сгенерирует его и вышлет на указанный e-mail.
Я принимаю условия Пользовательского соглашения и даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
Вы можете войти через форму авторизации
Самое важное о бизнесе.