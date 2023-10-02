В Красноярске начнут собирать вилочные погрузчики

Производство планируется запустить через два года.

Компания «Ермак-Т» планирует запустить в Красноярске сборочное производство вилочных погрузчиков, сообщили в пресс-службе Корпорации развития Енисейской Сибири, которая будет сопровождать этот проект.

Планируется, что на предприятии будут собирать промышленные образцы вилочных автопогрузчиков модели 41030, грузоподъемностью 5 тонн и высотой подъема груза — до 3,3 метра.

Автопогрузчики, которые мы планируем собирать, являются оптимальным вариантом для технологии погрузочно-разгрузочных работ пакетированных грузов, контейнеров и других материалов на предприятиях лесной отрасли, морских и лесных портах, РЖД, металлургической, строительной и других отраслях промышленности», — рассказал технический директор «Ермак-Т» Владимир Изотов.

Также он отметил, что стоимость производимых в Красноярске погрузчиков будет в 2.. 2,3 раза ниже зарубежных аналогов.

Реализация проекта намечена на 2024.. 2025. Общий объем инвестиций составит 80 млн рублей. О плановых сроках окупаемости в компании не говорят.

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