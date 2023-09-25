В Красноярском крае построят новый завод плит OSB

Расположится предприятие в Лесосибирске. Срок запуска — конец 2030.

Компания «Базис» построит в Лесосибирске Красноярского края завод по производству пиломатериалов, пеллет и плит OSB. Проект был презентован в рамках выставки «Эксподрев-2023», которая прошла в Красноярске.

По планам, заработать новое предприятие должно в IV квартале 2030. Оно будет выпускать до 660 000 куб. м. пиломатериалов, 300 000 куб. м. плит OSB, 180 тыс. тонн пеллет и 70 тыс. куб. м. древесного угля.

Общий объем инвестиций в проект составит порядка 8,5 млрд рублей. О плановых сроках окупаемости, как и о других деталях, компания не сообщает.

Добавим, что, по данным и.о. министра лесного хозяйства Красноярского края Алексея Панова, сейчас в регионе реализуется 11 инвестпроектов в сфере лесопромышленного комплекса с общим объемом вложений порядка 27,3 млрд рублей.

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