На Таймыре построят цементный завод под нужды реновации Норильска

Запустить предприятие планируют через три года.

На севере Красноярского края построят бетонно-цементный завод. Об этом сообщила пресс-служба Корпорации развития Енисейской Сибири.

Реализовывать проект будет компания «ЮБС-строй», зарегистрированная в марте этого года в Норильске. Ожидается, что продукция предприятия пойдет на нужды реновации северного города, которая рассчитана до 2035.

Концепция проекта заключается в создании производства вблизи к рынку сбыта и расширении доли присутствия компании на рынке. Строительство завода поспособствует снижению себестоимости оказания услуг и устранению расходов по доставке материалов для строительства и реконструкции зданий и сооружений», — рассказала исполнительный директор «ЮБС-Строй» Наталья Ковалева.

Объем инвестиций в проект составит 300 млн рублей. Запустить завод планируется в октябре 2026.

Компания «ЮБС-строй» также является резидентом Арктической зоны РФ в Красноярском крае. Этот статус она получила при содействии КРЕС. Всего же в регионе им обладает 31 компания. Общий объем инвестиций в реализуемые ими проекты составляет 37,6 млрд рублей.

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