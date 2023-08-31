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В Красноярском крае построят завод по производству фанеры и пеллет

В Красноярском крае построят завод по производству фанеры и пеллет
Иллюстрация: rawpixel.com / ru.freepik.com

Рослесхоз согласовал инвестпроект по созданию деревообрабатывающего производства в Красноярском крае. Комиссия ведомства одобрила его строительство.

#НОВОСТИ
Компания«Эковуд» намерена построить комплекс предприятий по производству фанеры, LVL-бруса и пеллет. Место размещения не уточняется. Объем заготовки в год будет превышать 1,7 млн куб. м.
Создание нового производства в Красноярском крае увеличит объём выпускаемой древесной продукции, предназначенной для домостроения, а также отопления котельных, социальных объектов и домов. Ввод в эксплуатацию производственных мощностей планируется в 2027 году», — рассказал Алексей Абрамов, начальник управления федерального государственного лесного надзора Рослесхоза.
По данным «Интерфакса», инвестиции в проект составят 18,7 млрд руб.
 
Кроме того, Рослесхоз согласовал ещё 3 заявки на модернизацию существующих деревоперерабатывающих производств в Иркутской и Тверской областях, а также в Хабаровском крае.
 
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Автор: Петр Савельев
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