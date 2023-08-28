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В Курагинском районе построили комплекс по производству молока

В Курагинском районе построили комплекс по производству молока
Иллюстрация: Александр Черных / правительство Красноярского края

Возведением сельхозобъекта в Курагинском районе занималась компания «Агросибком-инвест». Предприятие построило животноводческий комплекс по производству молока на 2 300 фуражных коров.

#НОВОСТИ
Комплекс состоит из трех корпусов для фуражных коров, родильного отделения, доильно-молочного блока с каруселью, зимних блоков для телят, помещения для сена. Сейчас идут пусконаладочные работы и благоустройство территории. Животноводческий комплекс заработает в ближайший месяц. Инвестиции в проект составили 2,8 млрд рублей. Создание нового комплекса позволит увеличить производство молока на 30-40 тонн в сутки. 
Следующм этапом для нас станет решение задачи последующей переработки и сбыта продукции. Нам уже сегодня нужны мощности по переработке молока», – рассказал главе региона Валерий Левицкий, генеральный директор компании «Агросибком-инвест».
На сайте краевого правительства сообщается, что предприятие активно пользуется федеральными и краевыми мерами поддержки, среди них — льготное кредитование, субсидии на компенсацию части затрат при строительстве.
 
Это третий проект компании на территории края, ещё два подобных комплекса работают в Шушенском и Краснотуранском районах.
 
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Автор: Петр Савельев
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