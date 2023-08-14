ИСС создаст космические аппараты для новой системы спутниковой связи «Скиф»
«Информационные спутниковые системы» им. ак. Решетнева (Железногорск) заключила госконтракт с Госкорпорацией «Роскосмос» на создание космических аппаратов для новой системы спутниковой связи «Скиф».
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Их производство стартует после того, как ИСС им. Решетнева определится с планами.
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