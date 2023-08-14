ИСС создаст космические аппараты для новой системы спутниковой связи «Скиф»

«Информационные спутниковые системы» им. ак. Решетнева (Железногорск) заключила госконтракт с Госкорпорацией «Роскосмос» на создание космических аппаратов для новой системы спутниковой связи «Скиф».

Специалистам компании предстоит сделать первые два спутника для системы «Скиф», наземные специальный комплекс и комплекс управления, сообщает пресс-служба «Роскосмос».

Система «Скиф» предназначена для обеспечения высокоскоростным доступом в Интернет. Ее группировка будет состоять из 12 спутников, работающих в трех орбитальных плоскостях на высоте 8070 км. Федеральный проект «Сфера» включает орбитальные группировки связи (с космическими аппаратами «Ямал», «Экспресс», «Экспресс-РВ», «Скиф» и «Марафон») и орбитальные группировки дистанционного зондирования Земли (с космическими аппаратами оптико-электронного и радиолокационного наблюдения «Пиксел-ВР», «Беркут-ВД», «Беркут-Х», «Беркут-ХLP», «Беркут-С» и «Смотр»).

Справка Информационные спутниковые системы » имени академика М.Ф. Решетнёва» (входит в Госкорпорацию «Роскосмос») – российский лидер по созданию космических аппаратов связи, телевещания, ретрансляции, навигации, геодезии. Предприятие занимается проектами в рамках государственных программ в области космической деятельности.

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