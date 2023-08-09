Красноярск
Подписаться
Курс ЦБ на 10.08
97,39
106,88
Регион поиска:
Красноярск
  • Екатеринбург
  • Казань
  • Красноярск
  • Нижний Новгород
  • Новосибирск
  • Ростов-на-Дону
  • Санкт-Петербург
  • Тюмень
  • Челябинск
  • Вся РОССИЯ

Под Красноярском продают заброшенный стеклозавод

Под Красноярском продают заброшенный стеклозавод
Иллюстрация: 2ГИС

Объявление о продаже здания стекольного завода появилось на сайте Avito. Цена продажи объекта составляет 10 млн рублей.

#НОВОСТИ
Заброшенное предприятие находится в поселке Памяти 13 Борцов. Внутри нет отделки. Судя по фотографиям, фасад здания также нужно привести в порядок. 
 
В объявлении указано, что продавец готов показать объект по видеосвязи и сделать торг. Площадь объекта составляет 5 тыс. кв. м.
 
Стекольный завод был построен в 1823. Его владельцем был сын титулованной советницы Анны Коноваловой — Иван. В 1853 году  при заводе построили фаянсовую фабрику, там выпускали блюда, тарелки, миски, чашки, умывальники, соусницы. Завод работал до начала 2000. Затем его закрыли. Сейчас здание продолжает разрушаться. 
 
Читайте также:
Автор: Петр Савельев
Самое читаемое
  • «Командору» поменяли генерального директора«Командору» поменяли генерального директора
  • Задержаны похитившие у строителя Егорова 98 млн рублей (видео)Задержаны похитившие у строителя Егорова 98 млн рублей (видео)
  • За пост губернатора Красноярского края поборются пятероЗа пост губернатора Красноярского края поборются пятеро
  • Суд отказал Ольге Грималюк в приостановке сноса здания кафе «Кантри» в КрасноярскеСуд отказал Ольге Грималюк в приостановке сноса здания кафе «Кантри» в Красноярске
  • Рейтинг «ДК»: лидеры строительного рынка 2022…2023Рейтинг «ДК»: лидеры строительного рынка 2022…2023
Наверх
Чтобы пользоваться всеми сервисами сайта, необходимо авторизоваться или пройти регистрацию.
  • вспомнить пароль
Вы можете войти через форму авторизации зарегистрироваться
Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
  • Укажите ваше имя
  • Укажите вашу фамилию
  • Укажите E-mail, мы вышлем запрос подтверждения
  • Не менее 8 символов
Если вы не хотите вводить пароль, система автоматически сгенерирует его и вышлет на указанный e-mail.
Я принимаю условия Пользовательского соглашения и даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
Вы можете войти через форму авторизации
Самое важное о бизнесе.