Под Красноярском продают заброшенный стеклозавод

Объявление о продаже здания стекольного завода появилось на сайте Avito. Цена продажи объекта составляет 10 млн рублей.

Заброшенное предприятие находится в поселке Памяти 13 Борцов. Внутри нет отделки. Судя по фотографиям , фасад здания также нужно привести в порядок.

В объявлении указано, что продавец готов показать объект по видеосвязи и сделать торг. Площадь объекта составляет 5 тыс. кв. м.

Стекольный завод был построен в 1823. Его владельцем был сын титулованной советницы Анны Коноваловой — Иван. В 1853 году при заводе построили фаянсовую фабрику, там выпускали блюда, тарелки, миски, чашки, умывальники, соусницы. Завод работал до начала 2000. Затем его закрыли. Сейчас здание продолжает разрушаться.

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