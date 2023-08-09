Под Красноярском продают заброшенный стеклозавод
Объявление о продаже здания стекольного завода появилось на сайте Avito. Цена продажи объекта составляет 10 млн рублей.
Заброшенное предприятие находится в поселке Памяти 13 Борцов. Внутри нет отделки. Судя по фотографиям, фасад здания также нужно привести в порядок.
В объявлении указано, что продавец готов показать объект по видеосвязи и сделать торг. Площадь объекта составляет 5 тыс. кв. м.
Стекольный завод был построен в 1823. Его владельцем был сын титулованной советницы Анны Коноваловой — Иван. В 1853 году при заводе построили фаянсовую фабрику, там выпускали блюда, тарелки, миски, чашки, умывальники, соусницы. Завод работал до начала 2000. Затем его закрыли. Сейчас здание продолжает разрушаться.
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