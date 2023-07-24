Красноярские «Сибирские городки» могут сменить собственника

На продажу выставлены все 13 ТРЦ, работающие под этим брендом в Красноярском крае и на Кузбассе. Цена упала в 2,4 раза, по отношению к первой попытке.

Сеть семейных торговых центров «Сибирский городок», состоящая из 13 объектов в Красноярском крае и Кемеровской области снова выставлена на продажу. Объявление появилось на сайте Avito.

Полная площадь всех объектов сети составляет 173 тыс. кв. м. За них собственник — «Сбер» — хочет примерно 3,4 млрд рублей.

В частности, покупатель получит торговые центры «Сибирский городок» в:

Анжеро-Судженске, ул.Ленина, д. 13а; Белово, ул. Чкалова, д.11 Железногорске, пр. Ленинградский, зд. 1Б Зеленогорске, ул. Песчаная, д. 2; Киселевске, ул. Студенческая, д.8; Красноярске, ул. Высотная, зд. 2, стр. 8; Красноярске, ул. Говорова, зд. 57; Красноярске, ул. Мате Залки, д. 5; Красноярске, ул. Молокова, зд. 54; Лесосибирске, ул. Победы, д. 31Б; Мариинске, ул. Ленина, д. 90; Новокузнецке, ул. Зорге, д. 17; Прокопьевске, ул. 10-й микрорайон, д. 48.

Торговые центры занимают доминирующее положение на региональном рынке с возможностью дальнейшего наращивания доли в регионах с относительно низкой конкуренцией. Они показывали устойчивые финансовые показатели даже в условиях пандемии», — сказано в объявлении «Сбера».

Торги проводят в форме запроса предложений. Итоги процедуры будут подведены 25 июля 2023.

Сеть ТРЦ «Сибирский городок» ранее принадлежала группе «Регионы». В мае 2021 она отошла «Сберу» (тогда еще «Сбербанку») за долги. В том же году банк попробовал продать центры за 8,2 млрд рублей (правда, тогда их было 14). Покупателя не нашлось. В следующий раз объекты попытались продать в 2022, но уже в количестве 13 штук и за 5,4 млрд рублей. Таким образом цена сети за три года снизилась более чем в 2,4 раза.

Читайте также:

Сбербанк продает одно из своих зданий в Красноярске

Сейчас оно стоит более 275 млн рублей, но цена может и вырасти.

В центре Красноярска продают помещение магазина «Иль де Ботэ»

В объявлении на «Авито» помещение на проспекте Мира, 91 оценили в 156 млн рублей

Помещения в ТРК «КомсоМОЛЛ» выставили на продажу за 540 млн

Объявление опубликовали на платформе Авито 12 июля. По указанным в нем данным, заявки на участие в электронных торгах принимаются до 18 августа.