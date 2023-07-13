Красноярск
Подписаться
Курс ЦБ на 12.07
90,50
99,67
Регион поиска:
Красноярск
  • Екатеринбург
  • Казань
  • Красноярск
  • Нижний Новгород
  • Новосибирск
  • Ростов-на-Дону
  • Санкт-Петербург
  • Тюмень
  • Челябинск
  • Вся РОССИЯ

Сбербанк продает одно из своих зданий в Красноярске

Сбербанк продает одно из своих зданий в Красноярске
Иллюстрация: auction-house.ru

Сейчас оно стоит более 275 млн рублей, но цена может и вырасти.

#НОВОСТИ

Сбербанк объявил о продаже принадлежащего ему здания на ул. Телевизорная, 1, стр. 15. Соответствующий лот появился на сайте Российского аукционного дома.

Это здание было построено в 2011. Право собственности Сбербанк получил в 2012. На продажу выставлены все девять этажей (семь надземных и два цокольных) общей площадью 6 944,9 кв. м., а также земельный участок, площадь которого составляет 1 747 кв. м.

Общая стоимость этого имущества на данный момент заявлена как 275 638 201 рубль. Однако процедура продажи предполагает торги на повышение (открытый английский аукцион) с шагом 275 638,2 рубля.

Торги назначены на 7 августа 2023. Подать заявку можно до 3 августа. К этой же дате нужно внести задаток в 1 млн рублей.

Читайте также:

В Красноярске пытаются продать легендарное недостроенное здание КАТЭКНИИуголь

Объявление размещено на сайте «Деловой Красноярск». Теперь там обозначена и цена, ранее ее готовы были сообщить потенциальным покупателям только по запросу.

Дом за полмиллиарда выставили на продажу в Красноярске

В списке главных преимуществ — прямой вид на Енисей, терраса с живой травой, два бассейна и лифт внутри.

Сбербанк в сентябре начнет продавать ТРЦ «Сибирский городок» и «Июнь». Снова

В сентябре банк начнет продажу 19 торгово-развлекательных центров «Сибирский городок» и «Июнь», - об этом сообщают «Ведомости».

Автор: Петр Савельев
Система Orphus
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой и нажмите Ctrl + Enter.
Самое читаемое
  • В ТРЦ «Планета» открылся магазин с товарами брендов Puma и NikeВ ТРЦ «Планета» открылся магазин с товарами брендов Puma и Nike
  • В Красноярске закрыли бар «Чё почём»В Красноярске закрыли бар «Чё почём»
  • Руководителя «Сибиряка» Владимира Егорова выпустили из СИЗОРуководителя «Сибиряка» Владимира Егорова выпустили из СИЗО
  • Вырасти за лето: особенности детского туризмаВырасти за лето: особенности детского туризма
  • Крутые маршруты от амбассадоров небанальных путешествийКрутые маршруты от амбассадоров небанальных путешествий
Наверх
Чтобы пользоваться всеми сервисами сайта, необходимо авторизоваться или пройти регистрацию.
  • вспомнить пароль
Вы можете войти через форму авторизации зарегистрироваться
Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
  • Укажите ваше имя
  • Укажите вашу фамилию
  • Укажите E-mail, мы вышлем запрос подтверждения
  • Не менее 8 символов
Если вы не хотите вводить пароль, система автоматически сгенерирует его и вышлет на указанный e-mail.
Я принимаю условия Пользовательского соглашения и даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
Вы можете войти через форму авторизации
Самое важное о бизнесе.