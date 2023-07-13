Сбербанк продает одно из своих зданий в Красноярске

Сейчас оно стоит более 275 млн рублей, но цена может и вырасти.

Сбербанк объявил о продаже принадлежащего ему здания на ул. Телевизорная, 1, стр. 15. Соответствующий лот появился на сайте Российского аукционного дома.

Это здание было построено в 2011. Право собственности Сбербанк получил в 2012. На продажу выставлены все девять этажей (семь надземных и два цокольных) общей площадью 6 944,9 кв. м., а также земельный участок, площадь которого составляет 1 747 кв. м.

Общая стоимость этого имущества на данный момент заявлена как 275 638 201 рубль. Однако процедура продажи предполагает торги на повышение (открытый английский аукцион) с шагом 275 638,2 рубля.

Торги назначены на 7 августа 2023. Подать заявку можно до 3 августа. К этой же дате нужно внести задаток в 1 млн рублей.

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Объявление размещено на сайте «Деловой Красноярск». Теперь там обозначена и цена, ранее ее готовы были сообщить потенциальным покупателям только по запросу.

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В списке главных преимуществ — прямой вид на Енисей, терраса с живой травой, два бассейна и лифт внутри.

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