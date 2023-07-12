В Красноярске пытаются продать легендарное недостроенное здание КАТЭКНИИуголь

Объявление размещено на сайте «Деловой Красноярск». Теперь там обозначена и цена, ранее ее готовы были сообщить потенциальным покупателям только по запросу.

Стоимость продажи 29-этажного здания составляет 2,05 млрд рублей. Общая площадь объекта — около 39 тыс. кв. м. К зданию подведены все центральные коммуникации, согласован договор на выделение электроэнергии 1,7 МВт. Отделки в здании нет, но закрыт тепловой контур и установлены 6 скоростных лифтов.

В объявлении обозначен и ряд преимуществ здания. Это расположение в центре Красноярска, наличие прилегающего земельного участка площадь в 1 га, на котором можно сделать наземный или возвести многоуровневый паркинг. А также качество строения. В основании здания вбито около 1 тыс. свай, соединенных трехметровым ростверком.

Здание пытаются продать уже не первый год. Ранее фигурировала цена в 2 млн рублей, затем ее убрали из объявлений и готовы были назвать только потенциальным покупателям.

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