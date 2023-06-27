Дом за полмиллиарда выставили на продажу в Красноярске

В списке главных преимуществ — прямой вид на Енисей, терраса с живой травой, два бассейна и лифт внутри.

На рынке элитной недвижимости Красноярска снова пополнение: на продажу выставили дом за 500 млн. На текущий момент это самое дорогое предложение в городе среди домов и коттеджей.

Локация дома площадью 1 982 квадратных метра — поселок Удачный. По информации ресурса «Элитный Красноярск», объект можно отнести к недвижимости класса «А».

В качестве особенностей риелторы выделяют прямой вид на Енисей, подземную парковку на несколько автомобилей и лифт, два бассейна и две гостиные, пять спален с отдельными гардеробными и санузлами, Chef kitchen и террасу с живой зеленой травой. К дому подведены городские тепло- и водоснабжающие коммуникации.

Я видел много классных домов, и этот точно входит в тройку лучших. Круто все: расположение, внешнее оформление и отделка. Двадцатиметровый бассейн прямо в доме. Огромная гостиная, в которой соединены кухня, столовая, кинозал, — и все это не мешает друг другу. На осмотр дома потребуется минимум час, если не вдаваясь в подробности», — комментирует Филипп Мягков, риелтор «Элитного Красноярска».

Следующим по стоимости предложением значится особняк площадью 650 квадратных метров в Горном. Дом в классическом стиле с видом на долину оценивают в 107 млн рублей.

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