Дом за 85 млн остается самым дорогим среди продающихся в Красноярске коттеджей

Продажа двухэтажного дома с собственной автомойкой, двумя бассейнами и спортзалами продолжается с апреля.

На май 2023 самым дорогостоящим объектом в каталоге недвижимости, относящейся к разделу дач и коттеджей, остается «дом с фресками». Его выставили на продажу в конце апреля за 85 млн рублей, и пока цена остается актуальной.

Продавец описывает дом как премиальный коттедж с «по-сибирски представительной» архитектурой. Отмечается, что в интерьере можно найти авторские фрески и панно.

Кроме технических характеристик в объявлении на «Авито» указывается, что дом сделан по принципу «все включено».

На момент продажи в здании площадью 390 квадратных метров есть пять комнат, зимний и летний бассейн, спортивный зал, бильярдная комната и веранда, подсобка, гараж на несколько автомобилей и собственная автомойка.

По утверждению продавца, рядом располагается вся необходимая инфраструктура: магазин, аптека, детский сад и школа.

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В особняке оборудованы спа с сауной и бассейном, спорт- и кинозал, бильярдная, веранда и зимний сад.

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Впервые его пытались продать два года назад — еще до начала строительства. Теперь объект почти достроен. Правда, и цена существенно выросла.

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По информации продавца, бизнес с производственной площадью больше 10 тыс. квадратных метров действует с 2008.