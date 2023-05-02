На Маерчака выставили на продажу новое офисное здание

Впервые его пытались продать два года назад — еще до начала строительства. Теперь объект почти достроен. Правда, и цена существенно выросла.

Офисное здание на ул. Маерчака, 9 в Красноярске снова выставили на продажу. Соответствующее объявление появилось на сайтах, продающих коммерческую недвижимость.

Объект представляет собой пятиэтажное каркасное здание с полуподземной парковкой в цокольном этаже и эксплуатируемой кровлей. В надземных этажах будут располагаться офисные помещения свободной планировки. Идея фасада основана на траектории движении солнца», — сказано в сопроводительной записке на одном из них..

О планах строительства этого здания на Маерчака стало известно зимой 2021, когда собственник участка — «Альянс-Строй» — выставил его (здание) на продажу за 150 млн рублей, еще не начав стройку. Представитель компании тогда рассказал DK.RU, что таким образом она хочет дособирать недостающие инвестиции.

Сейчас, судя по объявлению, здание почти достроено — сдать объект планируют «весной 2023». Правда, и цена теперь выросла: на сайте агентства «Деловой Красноярск» его продают за 220 млн рублей, а на Avito — за 240 млн. рублей.

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