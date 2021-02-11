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Будущий офисный комплекс на Маерчака выставили на продажу

Офисный центр на Маерчака, 7г (макет)
Офисный центр на Маерчака, 7г (макет). Иллюстрация: instagram.com/proektdevelopment

Строительство пока не началось. Сейчас застройщик ищет партнеров, которые пожелали бы стать соинвесторами этого проекта. Но готов продать комплекс целиком.

#НОВОСТИ
Офисный комплекс на улице Маерчака, 7г в Красноярске выставили на продажу. Соответствующее объявление появилось на сайте по продаже коммерческой недвижимости «Деловой Красноярск».
 
В данный момент самого здания еще нет — в наличии лишь проект, разработанный компанией «Проектдевелопмент», и участок земли, который принадлежит компании «Альянс-строй» (она же и будет строить этот офисный центр).
 
По имеющейся информации, начать строительство планируется весной этого года. А закончить — ближе к концу осени. Правда, как рассказали DK.RU в «Альянс-строе», пока собран не весь объем инвестиций.
У нас сейчас есть инвестор на первый и четвертый этажи, пятый мы оставляем за собой, и ищем — на второй и третий. Но если появится компания, готовая купить весь объект, то мы рассмотрим и этот вариант», — говорит замдиректора «Альянс-строя» по техническим вопросам Артем Комар.
Какой объем инвестиций потребуется для строительства второго и третьего этаж, он не уточнил. За все же здание площадью 2 000 кв. м. застройщик хочет 150 млн рублей.
Автор: Евгений Волошинский
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