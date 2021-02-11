Будущий офисный комплекс на Маерчака выставили на продажу

Строительство пока не началось. Сейчас застройщик ищет партнеров, которые пожелали бы стать соинвесторами этого проекта. Но готов продать комплекс целиком.

Офисный комплекс на улице Маерчака, 7г в Красноярске выставили на продажу. Соответствующее объявление появилось на сайте по продаже коммерческой недвижимости « Деловой Красноярск ».

В данный момент самого здания еще нет — в наличии лишь проект, разработанный компанией «Проектдевелопмент», и участок земли, который принадлежит компании «Альянс-строй» (она же и будет строить этот офисный центр).

По имеющейся информации, начать строительство планируется весной этого года. А закончить — ближе к концу осени. Правда, как рассказали DK.RU в «Альянс-строе», пока собран не весь объем инвестиций.

У нас сейчас есть инвестор на первый и четвертый этажи, пятый мы оставляем за собой, и ищем — на второй и третий. Но если появится компания, готовая купить весь объект, то мы рассмотрим и этот вариант», — говорит замдиректора «Альянс-строя» по техническим вопросам Артем Комар.

Какой объем инвестиций потребуется для строительства второго и третьего этаж, он не уточнил. За все же здание площадью 2 000 кв. м. застройщик хочет 150 млн рублей.