Самая маленькая квартира в новостройке Красноярска продается за 2,75 млн рублей

Площадь самой компактной квартиры в красноярских новостройках составляет 20,8 кв. метров. Находится она в ЖК «Тихие зори». Красноярская жилплощадь заняла 4 место среди регионов СФО

Аналитики агентства «Циан» изучили предложения в городах Сибирского федерального округа. В красноярском ЖК «Тихие зори» квартиру площадью 20,8 квадрата продают за 2,75 миллиона рублей.

Красноярская квартира занимает четвертое место среди городов Сибири.

- Третье место: квартира в микрорайоне «Пшеница» (пригород Новосибирска). Площадь - 19,48 квадратных метров, цена - 2,95 млн рублей;

- Второе место: иркутский ЖК «Академик», студия площадью 17 кв. метров там выставлена за 2,77 млн рублей. Одна проблема: комплекс планируют ввести в эксплуатацию к 2026;

- Первое место: студия с предчистовой отделкой в новосибирском апарт-комплексе «Место». Там 15, 46 квадрата продаются за 3,42 млн рублей.