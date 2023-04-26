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Самая маленькая квартира в новостройке Красноярска продается за 2,75 млн рублей

Самая маленькая квартира в новостройке Красноярска продается за 2,75 млн рублей
Иллюстрация: almode.ru

Площадь самой компактной квартиры в красноярских новостройках составляет 20,8 кв. метров. Находится она в ЖК «Тихие зори». Красноярская жилплощадь заняла 4 место среди регионов СФО

#НОВОСТИ

Аналитики агентства «Циан» изучили предложения в городах Сибирского федерального округа. В красноярском ЖК «Тихие зори» квартиру площадью 20,8 квадрата продают за 2,75 миллиона рублей.

Красноярская квартира занимает четвертое место среди городов Сибири.

- Третье место: квартира в микрорайоне «Пшеница» (пригород Новосибирска). Площадь - 19,48 квадратных метров, цена - 2,95 млн рублей;

- Второе место: иркутский ЖК «Академик», студия площадью 17 кв. метров там выставлена за 2,77 млн рублей. Одна проблема: комплекс планируют ввести в эксплуатацию к 2026;

- Первое место: студия с предчистовой отделкой в новосибирском апарт-комплексе «Место». Там 15, 46 квадрата продаются за 3,42 млн рублей.

Автор: Петр Савельев
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