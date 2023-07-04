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«Рыбу Пила» упакуют во франшизу

«Рыбу Пила» упакуют во франшизу
Иллюстрация: vk.com/ribapila_krsk

К этому решению компанию подтолкнул интерес предпринимателей из других городов России.

#НОВОСТИ

Сеть магазинов «Рыба Пила», торгующая в Красноярске морепродуктами, полуфабрикатами из них и вином, выпустит на рынок собственную франшизу. Об этом DK.RU рассказала основатель компании Светлана Буриченко.

Об этом мы задумались несколько месяцев назад, когда к нам стали поступать подобные запросы из других городов России. И теперь начинаем двигаться в этом направлении», — сказала она.

Деталей франшизы и ее стоимости Буриченко пока не раскрывает, ссылаясь на то, что сейчас процесс только начинается и какой она (франшиза) будет по итогу, пока не ясно. Предположительно, в нее войдет не только сам формат торговли, но и стандарты построения логистики и собственного производства «Рыбы Пила».

Когда франшиза выйдет на рынок, тоже пока не известно. Но, по словам основательницы компании, три запроса на нее уже есть. В частности, из Абакана и Екатеринбурга.

Одним из первых шагов на пути упаковки франшизы стало регистрация нами торгового знака, которая произошла примерно месяц назад. Недавно мы получили все документы и начинаем активно заниматься франшизой», — рассказывает Буриченко.

«Рыбу Пила» упакуют во франшизу 1

Стоит отметить, что на регистрацию товарного знака «Рыба Пила» потратила полтора года. В первый раз ей было отказано. Причина: регистратор воспринял название компании как указание на конкретный вид рыбы (рыба-пила). Но после того, как Буриченко пояснила, что «пила» — это глагол, все разрешилось.

В оформлении прав на торговый знак «Рыбе Пила» помогали специалисты Центрально-Сибирской торгово-промышленной палаты. Они же сейчас занимаются обсчетом параметров франшизы.

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Первая точка существует на рынке города почти два с половиной года. Теперь появилась вторая.

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Автор: Петр Савельев
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