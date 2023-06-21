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В Красноярском крае хотят сократить время продажи алкоголя

В Красноярском крае хотят сократить время продажи алкоголя
Иллюстрация: wirestock / ru.freepik.com

Этот вопрос рассматривали на комитете по экономике и налоговой политике Заксобрания края. Поправки в краевой закон внесли администрация и городской совет Ачинска.

#НОВОСТИ
Согласно им, предложено увеличить часы, в которые действует запрет на продажу алкоголя в ночное время. Продажа будет запрещена с 22:00, а не с 23:00, как сейчас. Также предложено закрыть розничную торговлю спиртными напитками в некоторые праздники, в том числе в дни выпускных, День знаний и День молодежи. 
 
Сейчас некоторые торговые точки обходят запреты по продаже алкоголя по ночам, регистрируясь в качестве кафе. Предлагается давать такую регистрацию только тем, кто имеет торговый зал не менее 50 кв. метров (сейчас не менее 35 кв м). Поправки вызвали неоднозначную оценку у депутатов. Некоторые высказали мнение, что новый закон вызовет массу негатива, так как создаст угрозу малому бизнесу.
 
Есть мнение предпринимательского сообщества, что это нанесет значительный урон бизнесу, и мнение общественных организаций, что это существенно снизит угрозы жизни и здоровью. Согласно общероссийским нормам, продажа запрещена с 23 часов, а площадь торговли должна составлять не менее 20 кв метров. Мы в регионе нормы уже ужесточали — увеличили площадь до 35 метров. Пока по итогам комитета законопроект будет дорабатываться», — отметил в конце заседания Егор Васильев, депутат Заксобрания. 
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Автор: Петр Савельев
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