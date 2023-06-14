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В Красноярском крае заработает система такс-фри

В Красноярском крае заработает система такс-фри
Иллюстрация: freepik.com / freepik.com

Система такс-фри заработает еще на восьми пунктах пропуска, расположенных в Бурятии, Забайкалье, Приморье, Красноярском крае, Амурской и Иркутской областях.

#НОВОСТИ
Постановление подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Это означает, что туристы из других стран смогут вернуть НДС за купленные товары в пунктах пропуска на этих территориях. В пресс-службе кабмина рассказали, что такое решение будет способствовать росту занятости в сфере розничной торговли и туристической индустрии, увеличению предпринимательской активности и объема производства товаров, востребованных у иностранных туристов.
 
Система такс-фри действует в России с 2018. Вернуть НДС с покупок, сделанных в РФ, могут все иностранцы, кроме туристов из стран ЕЭС. Налог возвращается с техники, продуктов питания, одежды, ювелирных изделий, книг, лекарств, приобретенные в течение 1 дня на сумму не меньше 10 тыс. рублей. Такс-фри не действует на алкоголь и табак.
 
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В 2017 году в стране начнется эксперимент по внедрению системы tax free. По мнению властей, возвращение НДС может положительно сказаться на имидже России и привлечь иностранных туристов.

 
 
Автор: Петр Савельев
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