В Красноярском крае заработает система такс-фри

Система такс-фри заработает еще на восьми пунктах пропуска, расположенных в Бурятии, Забайкалье, Приморье, Красноярском крае, Амурской и Иркутской областях.

Постановление подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Это означает, что туристы из других стран смогут вернуть НДС за купленные товары в пунктах пропуска на этих территориях. В пресс-службе кабмина рассказали, что такое решение будет способствовать росту занятости в сфере розничной торговли и туристической индустрии, увеличению предпринимательской активности и объема производства товаров, востребованных у иностранных туристов.

Система такс-фри действует в России с 2018. Вернуть НДС с покупок, сделанных в РФ, могут все иностранцы, кроме туристов из стран ЕЭС. Налог возвращается с техники, продуктов питания, одежды, ювелирных изделий, книг, лекарств, приобретенные в течение 1 дня на сумму не меньше 10 тыс. рублей. Такс-фри не действует на алкоголь и табак.

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