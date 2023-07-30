Стилобат с «Нет проблем баром» и «Магнитом» продают за 150 млн рублей
В Красноярске выставили на продажу стилобат здания в центре мегаполиса с «Нет проблем баром» за 150 млн рублей.
В Красноярске выставили на продажу стилобат в кирпичном здании на Урицкого, 52. По данным МинЖКХ, здание построено в 2003, имеет серию 030-99, кирпич.
Владелец оценивает помещение в 150 млн рублей. Общая площадь (два этажа + цоколь) — 1 тыс. кв. м, из них 224 — цоколь, 340 — первый, 440 — второй этажи. Мощность электросети — 150 кВт.
В офисном помещении расположены — общепит «Нет проблем бар», продуктовый маркет «Магнит», музыкальный салон «Музторг», «Сибирский центр флористики», постамат Ozon Box, школа сальсы Cuba hall, Макссофт, туроператоры Coral Elite Service и «Санз», косметическая корпорация Tiande, перевозчик «РЖД Логистика», риэлтер «Городские районы», школа цыганского танца «Джелем» и ансамбль «Цыганская дорога» и другие организации.
Объявление появилось на площадке «Авито», помещение продается вместе с арендаторами, договоры с ними заключены на длительный срок. Стоимость аренды по текущим ценам от 800 рублей за метр.
В 2020 пристройка продавалась за 70 млн рублей на сервисе N1.RU (который позже объединился с ЦИАН).
В качестве продавца выступает ООО ИЦ «Сибтрейд» в лице Андрея Блинова, директора компании.
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