Стилобат с «Нет проблем баром» и «Магнитом» продают за 150 млн рублей

В Красноярске выставили на продажу стилобат здания в центре мегаполиса с «Нет проблем баром» за 150 млн рублей.

В Красноярске выставили на продажу стилобат в кирпичном здании на Урицкого, 52. По данным МинЖКХ, здание построено в 2003, имеет серию 030-99, кирпич.

Владелец оценивает помещение в 150 млн рублей. Общая площадь (два этажа + цоколь) — 1 тыс. кв. м, из них 224 — цоколь, 340 — первый, 440 — второй этажи. Мощность электросети — 150 кВт.

В офисном помещении расположены — общепит «Нет проблем бар», продуктовый маркет «Магнит», музыкальный салон «Музторг», «Сибирский центр флористики», постамат Ozon Box, школа сальсы Cuba hall, Макссофт, туроператоры Coral Elite Service и «Санз», косметическая корпорация Tiande, перевозчик «РЖД Логистика», риэлтер «Городские районы», школа цыганского танца «Джелем» и ансамбль «Цыганская дорога» и другие организации.

​Объявление появилось на площадке «Авито», помещение продается вместе с арендаторами, договоры с ними заключены на длительный срок. Стоимость аренды по текущим ценам от 800 рублей за метр.

В 2020 пристройка продавалась за 70 млн рублей на сервисе N1.RU (который позже объединился с ЦИАН).

В качестве продавца выступает ООО ИЦ «Сибтрейд» в лице Андрея Блинова, директора компании.

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