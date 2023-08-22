В Красноярском крае выросло производство молока
За первое полугодии 2023 сельскохозяйственные организации Красноярского края на 6,9% нарастили производство молока. В крупных сельзозпредприятиях надои молока на одну корову составили 3740 кг.
Для сравнения, в первом полугодии 2022 этот показатель был на уровне 3428 кг. Такими данными поделились в Красноярскстате.
Увеличили предприятия производство и отдельных молочных продуктов. В частности, в первом полугодии 2023 по сравнению с 1 полугодием 2022 предприятия выпустили в 3,1 раза больше сливок, масла сливочного и паст масляных – на 11,6%, а сметаны – на 3,1%. При этом сократилось производство сыра на 5,9% и творога – на 2,5%.
Потребление молока и продукции из него выросло с 240 кг на человека (в 2021) до 248 кг в 2022.
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