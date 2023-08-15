Завод ферросплавов и его имущество выставили на продажу за 846 млн в Красноярском крае

Всего на торги выставят 30 лотов, самый дорогой из которых оценили в 812 млн рублей. В него вошли здания и земельные участки, расположенные в Емельяновском районе.

ЗАО «ЧЕК-СУ. ВК» выставили на продажу ферросплавный завод, запущенный на базе бывшего «Крастяжмаша». Кроме непосредственно самого завода, в лоты включены прилежащие участки земли и прочее имущество, связанное с оснащением предприятия. Такое решение было принято на собрании кредиторов, которое прошло 11 августа 2023. Информацию опубликовали в Едином федеральном реестре сведений о банкротстве.

Организатором предстоящих торгов значится акционерное общество «Российский аукционный дом».

Первые и повторные торги проводятся в форме открытого аукциона с использованием открытой формы представления предложений о цене имущества», — говорится в опубликованном документе.

Имущество реализуют посредством 30 лотов. Суммарно его оценили в 846 377 000 рублей. Начальной ценой залогового имущества указаны 842 млн рублей. Начальная цена незалогового имущества — 4 357 000 рублей.

Стоимость самого дорогого лота на момент публикации составляет 811 896 200 рублей. Как следует из документов, перечисленное в лоте расположено в Емельяновском районе Красноярского края. Среди указанных пунктов: здания, земельные участки, склады, производственные помещения, комплексы смонтированного оборудования, а также права на аренду земель.

Имущество, указанное в прочих 29 лотах, расположено в Междуреченском районе Кемеровской области и Ширинском районе республики Хакасия.

В декабре 2017 Арбитражный суд Кемеровской области признал ЗАО «ЧЕК-СУ. ВК» банкротом. После этого в отношении «ЧЕК-СУ. ВК» открыли конкурсное производство.

В 2018 площадку ферросплавного завода и сопутствующее имущество уже пытались продать, но попытка оказалась безуспешной.

Согласно ОКВЭД, деятельность компании обозначается как «Добыча железных руд открытым способом». Лицензию на освоение Усинского месторождения марганцевых руд в Кемеровской области компания получила в 2005. Срок действия лицензии истекает в следующем году. Стоимость общих инвестиций в проект ЗАО «ЧЕК-СУ ВК» оценивают в более чем 22 млрд рублей.

справка дк В 2008 ЗАО «ЧЕК-СУ ВК» приобретает 150 тыс. кв. м корпусов бывшего завода «Крастяжмаш» в Емельяновском районе Красноярского края (в 11 км от Красноярска) и 450 га земли. Тогда же, в рамках V Красноярского экономического форума, было подписано трехстороннее соглашение о намерениях по реализации проекта между Советом администрации Красноярского края, Внешэкономбанком и ЗАО «ЧЕК-СУ ВК». Двумя годами позднее, на VII Красноярском экономическом форуме ЗАО «ЧЕК-СУ ВК» подписало двустороннее соглашение о сотрудничестве по реализации проекта с Советом администрации Красноярского края. В 2011 на бывшей территории завода «Крастяжмаш» начались ремонтно-восстановительные работы, а также подготовка площадки к строительству ферросплавного завода. Кроме того, были построены участки автомобильных дорог по территории Республики Хакасия и Кемеровской области протяженностью 47 км и 40 км соответственно.

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