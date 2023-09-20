Модернизация ВПП красноярского аэропорта запланирована на 2025

Свой эксплуатационный ресурс полоса выходит к 2027.. 2028.

Модернизация взлетно-посадочной полосы аэропорта Красноярск может начаться в 2025. Об этом губернатор Красноярского края Михаил Котюков рассказал в интервью ТАСС.

Думаю, что за 2024 год будет подготовлена проектная документация, чтобы с 2025 года включить объект в комплексный план и провести поэтапную модернизацию», — заявил глава региона.

Напомним, что вопрос модернизации ВПП красноярского аэропорта поднимался во время совещания о перспективах социально-экономического развития края, в котором принимал участие президент РФ Владимир Путин. Глава Минтранса РФ Виталий Савельев тогда отмечал, что если этого не сделать к 2027.. 2028, когда полоса выходит свой эксплуатационный ресурс, аэропорт не сможет принимать самолеты и его нужно будет закрыть.

Необходимый объем инвестиций в модернизацию Савельев оценил почти в 8 млрд рублей.

Читайте также:

«Да будет хаб»: аэропорт Красноярска планируют превратить в особую экономическую зону

Создать ее планируют на базе транспортного узла, который будет создан вокруг воздушной гавани.

Красноярскому аэропорту в полтора раза увеличат число направлений

Планируется, что к 2026 их количество вырастет до 80.

Поезда и самолеты: конкуренция за туриста?

Последние годы были непростыми для выездного туризма края. Сначала пандемия, потом события февраля-2022. Все это подкосило отрасль. Однако лето-2023 обещает пройти по оптимистичному сценарию.