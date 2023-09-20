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Модернизация ВПП красноярского аэропорта запланирована на 2025

Модернизация ВПП красноярского аэропорта запланирована на 2025
Автор фото: Василий Доенин. Иллюстрация: vk.com/kja.aero

Свой эксплуатационный ресурс полоса выходит к 2027.. 2028.

#НОВОСТИ

Модернизация взлетно-посадочной полосы аэропорта Красноярск может начаться в 2025. Об этом губернатор Красноярского края Михаил Котюков рассказал в интервью ТАСС.

Думаю, что за 2024 год будет подготовлена проектная документация, чтобы с 2025 года включить объект в комплексный план и провести поэтапную модернизацию», — заявил глава региона.

Напомним, что вопрос модернизации ВПП красноярского аэропорта поднимался во время совещания о перспективах социально-экономического развития края, в котором принимал участие президент РФ Владимир Путин. Глава Минтранса РФ Виталий Савельев тогда отмечал, что если этого не сделать к 2027.. 2028, когда полоса выходит свой эксплуатационный ресурс, аэропорт не сможет принимать самолеты и его нужно будет закрыть.

Необходимый объем инвестиций в модернизацию Савельев оценил почти в 8 млрд рублей.

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Автор: Петр Савельев
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