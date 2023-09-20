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«Да будет хаб»: аэропорт Красноярска планируют превратить в особую экономическую зону

«Да будет хаб»: аэропорт Красноярска планируют превратить в особую экономическую зону
Автор фото: Дмитрий Шабалин. Иллюстрация: vk.com/kja.aero

Создать ее планируют на базе транспортного узла, который будет создан вокруг воздушной гавани.

#НОВОСТИ

Аэропорт Красноярск может стать центром особой экономической зоны портового типа, сообщает ТАСС со ссылкой на губернатора Красноярского края Михаила Котюкова.

Наш аэропорт находится в непосредственной близости от федеральной автомобильной магистрали, соединяющей Москву и Владивосток, Транссибирской железнодорожной магистрали и Енисея. Это само по себе создает естественные предпосылки для формирования транспортного хаба, возможно, даже с созданием особой экономической зоны портового типа», — цитирует агентство главу региона.

По словам Котюкова, схема этого узла сейчас прорабатывается. А заявка на создание ОЭЗ может быть подана уже в 2024.

Есть предварительный интерес различных партнеров. Сейчас важно этот интерес осмыслить более детально, все структурировать в виде заявки. Тем более что буквально сейчас происходит переформатирование логистических потоков, общероссийский разворот на Восток, это тоже нужно учитывать», — сказал он.

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Автор: Петр Савельев
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