«Да будет хаб»: аэропорт Красноярска планируют превратить в особую экономическую зону

Создать ее планируют на базе транспортного узла, который будет создан вокруг воздушной гавани.

Аэропорт Красноярск может стать центром особой экономической зоны портового типа, сообщает ТАСС со ссылкой на губернатора Красноярского края Михаила Котюкова.

Наш аэропорт находится в непосредственной близости от федеральной автомобильной магистрали, соединяющей Москву и Владивосток, Транссибирской железнодорожной магистрали и Енисея. Это само по себе создает естественные предпосылки для формирования транспортного хаба, возможно, даже с созданием особой экономической зоны портового типа», — цитирует агентство главу региона.

По словам Котюкова, схема этого узла сейчас прорабатывается. А заявка на создание ОЭЗ может быть подана уже в 2024.

Есть предварительный интерес различных партнеров. Сейчас важно этот интерес осмыслить более детально, все структурировать в виде заявки. Тем более что буквально сейчас происходит переформатирование логистических потоков, общероссийский разворот на Восток, это тоже нужно учитывать», — сказал он.

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