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Аэропорту Красноярск назначили нового генерального директора

Аэропорту Красноярск назначили нового генерального директора
Автор фото: Александр Семенов. Иллюстрация: vk.com/kja.aero

Новый руководитель ранее заведовал производством в воздушной гавани.

#НОВОСТИ

Новым генеральным директором аэропорта Красноярск назначен Евгений Владимиров, сообщили в пресс-службе воздушной гавани.

Аэропорту Красноярск назначили нового генерального директора 1

До этого Владимиров занимал должность заместителя гендиректора красноярского аэропорта по производству.

Евгений Владимиров родился в 1976. С 2003 он работал в аэропортах Новосибирска, Тюмени, Красноярска, куда пришел в июне 2020», — рассказали в пресс-службе.

Прежний руководитель аэропорта Красноярск Андрей Метцлер, как говорят в порту, получил предложение занять руководящую должность в одной из структур авиатранспортной отрасли. В какой именно, пока не уточняется. Он руководил аэропортом с 2015.

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Автор: Петр Савельев
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