Аэропорту Красноярск назначили нового генерального директора

Новый руководитель ранее заведовал производством в воздушной гавани.

Новым генеральным директором аэропорта Красноярск назначен Евгений Владимиров, сообщили в пресс-службе воздушной гавани.

До этого Владимиров занимал должность заместителя гендиректора красноярского аэропорта по производству.

Евгений Владимиров родился в 1976. С 2003 он работал в аэропортах Новосибирска, Тюмени, Красноярска, куда пришел в июне 2020», — рассказали в пресс-службе.

Прежний руководитель аэропорта Красноярск Андрей Метцлер, как говорят в порту, получил предложение занять руководящую должность в одной из структур авиатранспортной отрасли. В какой именно, пока не уточняется. Он руководил аэропортом с 2015.

Читайте также:

«Аэрофлот» увеличит красноярское авиакрыло втрое

На реконструкцию аэропорта Красноярска нужно 15 млрд рублей. Там будут базироваться 18 самолетов «Аэрофлота».

Красноярскому аэропорту в полтора раза увеличат число направлений

Планируется, что к 2026 их количество вырастет до 80.

Поезда и самолеты: конкуренция за туриста?

Последние годы были непростыми для выездного туризма края. Сначала пандемия, потом события февраля-2022. Все это подкосило отрасль. Однако лето-2023 обещает пройти по оптимистичному сценарию.