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Под Красноярском построят завод по производству соков за 3,9 млрд

Под Красноярском построят завод по производству соков за 3,9 млрд
Иллюстрация: Яндекс

Новое производство запускает компания «Крастехстрой», которая производит минеральную воду и напитки под брендом «Тагарская». Строительство завод началось.

#НОВОСТИ

Предприятие по производству соков и детского питания будет построено в Емельяновском районе. Строительство уже началось. Об этом сообщили в Корпорации развития Енисейской Сибири.

Прогнозируемые сроки строительства — до конца 2024. Сумма инвестиций в проект составляет 3,9 млрд рублей. Площадь завода — 3,5 гектара.

Планируемые объемы производства — 300 тыс. тонн напитков и детского питания в год после выхода на проектную мощность. Эти показатели сопоставимы с мощностями самых крупных производителей соков и напитков страны.

Представители компании уверены, что проект быстро окупится и займет большую нишу на рынке, поскольку за последние годы из страны ушли иностранные производители напитков и соков. В целом, оборот всех газированных напитков в России снизился на 1,8% за 2022.

Напомним, соглашение о строительстве завода между компанией и правительством Красноярского края было подписано на Петербургском международном экономическом форуме в начале июня 2022. В настоящее время компания приступила к строительству.

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Автор: Петр Савельев
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