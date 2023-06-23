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Проекты ГЧП в Красноярском крае представят потенциальным инвесторам

инвестсессия проектов АПК
инвестсессия проектов АПК. Иллюстрация: клуб "Миллиард"

Потенциальным инвесторам представят два десятка проектов бизнеса и власти.

#НОВОСТИ

В Красноярске состоится инвестиционная сессия, посвященная проектам в сфере государственно-частного партнерства. Организуют ее клуб «Миллиард» и Корпорация развития Енисейской Сибири.

Состоится мероприятие 26 июня в 18:30. На нем будут представлены 20 инвестиционных предложений в сфере ГЧП, предполагающие объём вложений от 100 млн до 1,5 млрд рублей. Например: 

  • строительство загородного гостиничного комплекса на территории парка «Ергаки» в Красноярском крае; 
  • строительство легкоатлетического манежа в Красноярске;
  • строительство частной школы;
  • строительство планетария.

Мы готовим пул инвестпредложений в этой сфере, структурируем ряд интересных инициатив, с учетом опыта других регионов. Сессия обещает быть интересной, и мы надеемся, что предпринимательское сообщество активно включится в эту работу», — говори генеральный директор Корпорации развития Енисейской Сибири Сергей Ладыженко.

Чтобы стать участником мероприятия в качестве потенциального инвестора или представить на сессии собственный инвестиционный проект, необходимо зарегистрироваться. Сделать это можно здесь.

На сегодня в Красноярском крае действует 104 проекта в сфере ГЧП, с общим объемом инвестиций свыше 28 млрд рублей. Например, по такой схеме СГК реализует проект «Созвездие», в рамках которого строятся новые энергоэффективные жилые комплексы, а также инфраструктура в их окрестностях. Так же — через партнерство бизнеса и власти — был решен ряд задач по модернизации красноярского аэропорта.

Это будет третья инвестсессия, которую проведут клуб «Миллиард» и КРЕС. Первая была посвящена туристическим проектам, а вторая — сельскохозяйственным.

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Автор: Петр Савельев
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