Проекты ГЧП в Красноярском крае представят потенциальным инвесторам

Потенциальным инвесторам представят два десятка проектов бизнеса и власти.

В Красноярске состоится инвестиционная сессия, посвященная проектам в сфере государственно-частного партнерства. Организуют ее клуб «Миллиард» и Корпорация развития Енисейской Сибири.

Состоится мероприятие 26 июня в 18:30. На нем будут представлены 20 инвестиционных предложений в сфере ГЧП, предполагающие объём вложений от 100 млн до 1,5 млрд рублей. Например:

строительство загородного гостиничного комплекса на территории парка «Ергаки» в Красноярском крае;

строительство легкоатлетического манежа в Красноярске;

строительство частной школы;

строительство планетария.

Мы готовим пул инвестпредложений в этой сфере, структурируем ряд интересных инициатив, с учетом опыта других регионов. Сессия обещает быть интересной, и мы надеемся, что предпринимательское сообщество активно включится в эту работу», — говори генеральный директор Корпорации развития Енисейской Сибири Сергей Ладыженко.

Чтобы стать участником мероприятия в качестве потенциального инвестора или представить на сессии собственный инвестиционный проект, необходимо зарегистрироваться. Сделать это можно здесь.

На сегодня в Красноярском крае действует 104 проекта в сфере ГЧП, с общим объемом инвестиций свыше 28 млрд рублей. Например, по такой схеме СГК реализует проект «Созвездие», в рамках которого строятся новые энергоэффективные жилые комплексы, а также инфраструктура в их окрестностях. Так же — через партнерство бизнеса и власти — был решен ряд задач по модернизации красноярского аэропорта.

Это будет третья инвестсессия, которую проведут клуб «Миллиард» и КРЕС. Первая была посвящена туристическим проектам, а вторая — сельскохозяйственным.

Читайте также:

Проект аквапарка на Белинского прошел Госэкспертизу

Андрей Алексеев, новосибирский бизнесмен, который инвестирует в масштабный банно-термальный центр, получил положительную оценку Госэкспертизы.

Все серьезно: что принес Красноярскому краю ПМЭФ`2023

Главные соглашения, магистральные векторы экономики, самые заметные проекты и важнейшие инвестиции — все о результатах Красноярска и региона на ПМЭФ`2023 в специальном обзоре «Делового квартала».

Под Красноярском построят тепличный комбинат за 12,4 млрд рублей

Тепличный комбинат разместится неподалеку от деревни Старцево. Там будут выращивать томаты и огурцы.