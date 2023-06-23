Проекты ГЧП в Красноярском крае представят потенциальным инвесторам
Потенциальным инвесторам представят два десятка проектов бизнеса и власти.
В Красноярске состоится инвестиционная сессия, посвященная проектам в сфере государственно-частного партнерства. Организуют ее клуб «Миллиард» и Корпорация развития Енисейской Сибири.
Состоится мероприятие 26 июня в 18:30. На нем будут представлены 20 инвестиционных предложений в сфере ГЧП, предполагающие объём вложений от 100 млн до 1,5 млрд рублей. Например:
- строительство загородного гостиничного комплекса на территории парка «Ергаки» в Красноярском крае;
- строительство легкоатлетического манежа в Красноярске;
- строительство частной школы;
- строительство планетария.
Мы готовим пул инвестпредложений в этой сфере, структурируем ряд интересных инициатив, с учетом опыта других регионов. Сессия обещает быть интересной, и мы надеемся, что предпринимательское сообщество активно включится в эту работу», — говори генеральный директор Корпорации развития Енисейской Сибири Сергей Ладыженко.
Чтобы стать участником мероприятия в качестве потенциального инвестора или представить на сессии собственный инвестиционный проект, необходимо зарегистрироваться. Сделать это можно здесь.
На сегодня в Красноярском крае действует 104 проекта в сфере ГЧП, с общим объемом инвестиций свыше 28 млрд рублей. Например, по такой схеме СГК реализует проект «Созвездие», в рамках которого строятся новые энергоэффективные жилые комплексы, а также инфраструктура в их окрестностях. Так же — через партнерство бизнеса и власти — был решен ряд задач по модернизации красноярского аэропорта.
Это будет третья инвестсессия, которую проведут клуб «Миллиард» и КРЕС. Первая была посвящена туристическим проектам, а вторая — сельскохозяйственным.
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