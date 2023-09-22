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В Красноярске запустили завод по производству оборудования для цветной металлургии

В Красноярске запустили завод по производству оборудования для цветной металлургии
Иллюстрация: правительство Красноярского края

На новом заводе НПЦ Магнитной гидродинамики будут выпускать оборудование и комплектующие собственной разработки для цветной металлургии.

#НОВОСТИ
Например, алюминиевую проволоку, алюминиевое сырьё для производства штамповочных изделий для авиастроения, судостроения и других отраслей.
 
Ожидается, что продукция завода будет востребована на металлургических предприятиях России, Белоруссии, Казахстана и других стран. 
На предприятии создаются уникальные разработки: по некоторым позициям нет аналогов в мире, по некоторым есть аналоги только в европейских странах. У завода есть теперь все возможности увеличить объём производства и годовой объём продаж в несколько раз», — подчеркнул Александр Ананьев, и.о. министра промышленности, энергетики и ЖКХ края.
На предприятии создали 50 новых рабочих мест. 
 
На развитие производственных мощностей в 2022 предприятию предоставили льготный заём в 100 млн рублей от регионального Фонда развития промышленности. 
 
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Автор: Петр Савельев
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