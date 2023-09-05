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Красноярский край стал сибирским аутсайдером по динамике промпроизводства

Красноярский край стал сибирским аутсайдером по динамике промпроизводства
Автор фото: wirestock. Иллюстрация: freepik.com

За семь месяцев этого года промышленное производство в регионе снизилось сильнее, чем даже в Туве.

#НОВОСТИ

По итогу января-июля 2023 промпроизводство в Красноярском крае сократилось на 4,2% год к году. Такие данные опубликовало агентство «РИА Рейтинг», на основе информации Росстата.

По степени роста промышленного производства край оказался в десятке «антилидеров», заняв 76 позицию среди 85 регионов РФ (по недавно присоединенным территориям информации пока нет).

По Сибири же — это самый низкий результат. Ближайший сосед края из СФО — Тува, которая в годовом выражении потеряла в промпроизводстве 3,1%. Лидирует же в округе, с показателем +7%, Новосибирская область (в общероссийском рейтинге она идет на 33 месте). Также в первой тройке Алтайский край (+6,2%) и Омская область (+5,5%). В сравнении с другими территориями страны, эти регионы занимают 36 и 41 место соответственно.

В целом же по стране лучшие результаты по росту промпроизводства год к году показали Камчатский край (-33%), Чувашия (+21,2%) и Карачаево-Черкесия (+16,8%). Самые же большие потери у Магаданской области (-10,7%), Бурятии (-10,9%) и Калининградской области (-11,5%).

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Автор: Петр Савельев
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