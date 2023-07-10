В Красноярском крае ускорилось падение промпроизводства

За пять месяцев этого года оно показало рост к аналогичному периоду 2022 лишь один раз — в марте.

Промышленное производство в Красноярском крае по итогу января-мая 2023 сократилось на 1,4% по отношению к аналогичному периоду прошлого года. Такие данные опубликовал Красноярскстат.

Основное сокращение было зафиксировано в сегменте ЖКХ (-8,2%). Также край потерял в добыче полезных ископаемых (-5,5%). Рост здесь показали уголь (+11,2%) и металлические руды (2%), а добыча прочих сократилась на 10,4%. А вот обрабатывающие производства и энергетика прибавили 1,2% и 3,2% соответственно.

Стоит отметить, что снижение промпроизводство в крае началось с начала этого года. Так, в январе оно год к году потеряло 0,3%, а в феврале — 1,9%. В марте ситуация несколько выправилась (+2,6%), но по итогу первого квартала все равно не удалось добрать до прошлогоднего уровня 0,9%.

Результаты апреля и мая по итогу также оказались ниже того, что было в эти месяцы 2022 — на 1,6% и 2,9% соответственно.

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