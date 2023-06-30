Красноярск
Подписаться
Курс ЦБ на 29.06
85,61
93,86
Регион поиска:
Красноярск
  • Екатеринбург
  • Казань
  • Красноярск
  • Нижний Новгород
  • Новосибирск
  • Ростов-на-Дону
  • Санкт-Петербург
  • Тюмень
  • Челябинск
  • Вся РОССИЯ

В Красноярске увеличат производство беспилотников

В Красноярске увеличат производство беспилотников
Иллюстрация: krskstate.ru

Компания-производитель получила от краевых властей льготный заем на эти цели.

#НОВОСТИ

Красноярская компания «АВАКС-ГеоСервис» начнет производить больше комплектующих для беспилотников. На закупку оборудования для этого она получила 84,9 млн рублей из Фонда развития промышленности Красноярского края, сообщили в региональном Минпромэнерго.

С выходом на полную производственную мощность в восемь раз вырастет количество беспилотных авиационных систем (с 10 до 90 комплектов), на 225 % — систем радиосвязи и управления полётом для беспилотников (с 80 до 260 комплектов)», — рассказали в ведомстве.

Напомним, что в РФ действует стратегия развития беспилотной авиации. Согласно документу, к 2030 доля собственного производства гражданских беспилотников в структуре продаж в стране должна вырасти до 70%. Сейчас же она составляет 24%.

Читайте также:

 

Автор: Петр Савельев
Система Orphus
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой и нажмите Ctrl + Enter.
Самое читаемое
  • Дом за полмиллиарда выставили на продажу в КрасноярскеДом за полмиллиарда выставили на продажу в Красноярске
  • Депутат Заксобрания Красноярского края Сергей Натаров предстанет перед судомДепутат Заксобрания Красноярского края Сергей Натаров предстанет перед судом
  • В Красноярске завели дело на экс-первого заместителя министра спорта Красноярского краяВ Красноярске завели дело на экс-первого заместителя министра спорта Красноярского края
  • Красноярской «Умке» нашли землю под частную школуКрасноярской «Умке» нашли землю под частную школу
  • Красноярская «Зеленая» Ирина Иванова пойдет в губернаторы краяКрасноярская «Зеленая» Ирина Иванова пойдет в губернаторы края
Наверх
Чтобы пользоваться всеми сервисами сайта, необходимо авторизоваться или пройти регистрацию.
  • вспомнить пароль
Вы можете войти через форму авторизации зарегистрироваться
Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
  • Укажите ваше имя
  • Укажите вашу фамилию
  • Укажите E-mail, мы вышлем запрос подтверждения
  • Не менее 8 символов
Если вы не хотите вводить пароль, система автоматически сгенерирует его и вышлет на указанный e-mail.
Я принимаю условия Пользовательского соглашения и даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
Вы можете войти через форму авторизации
Самое важное о бизнесе.