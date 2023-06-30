В Красноярске увеличат производство беспилотников
Компания-производитель получила от краевых властей льготный заем на эти цели.
Красноярская компания «АВАКС-ГеоСервис» начнет производить больше комплектующих для беспилотников. На закупку оборудования для этого она получила 84,9 млн рублей из Фонда развития промышленности Красноярского края, сообщили в региональном Минпромэнерго.
С выходом на полную производственную мощность в восемь раз вырастет количество беспилотных авиационных систем (с 10 до 90 комплектов), на 225 % — систем радиосвязи и управления полётом для беспилотников (с 80 до 260 комплектов)», — рассказали в ведомстве.
Напомним, что в РФ действует стратегия развития беспилотной авиации. Согласно документу, к 2030 доля собственного производства гражданских беспилотников в структуре продаж в стране должна вырасти до 70%. Сейчас же она составляет 24%.
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