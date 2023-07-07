«Все в плюсе»: на КрасЖД рассказали об итогах работы за полгода

По основным направлениям своей деятельности компания показала прирост.

Объемы отправки грузов и пассажиров по Красноярской железной дороге за первые шесть месяцев 2023 по отношению к аналогичному периоду прошлого года выросли на 2,5% и 3,1% соответственно.

Так, грузов было отправлено 40,8 млн тонн. В частности:

каменного угля — 29 млн тонн (+8,4%);

руды цветной и серного сырья — 3,1 млн тонн (+7,6%);

руды железной и марганцевой — 811,6 тыс. тонн (+2,9%);

строительных грузов — 830,1 тыс. тонн (+42,4%);

химикатов и соды — 240,3 тыс. тонн (+0,4%);

цемента — 320,3 тыс. тонн (-0,4%).

Пассажиров же со станций магистрали отправилось в поездки почти 3,6 млн человек. Из них: 2,8 млн воспользовались пригородными поездами (+0,9% год к году), 810,4 тыс. — поездами дальнего следования (+11,6%).

Итоговый пассажирооборот за означенный период составил 952,7 млн пасс-км, что на 7,9% превосходит результат первого полугодия 2022.

Читайте также:

Поезда и самолеты: конкуренция за туриста?

Последние годы были непростыми для выездного туризма края. Сначала пандемия, потом события февраля-2022. Все это подкосило отрасль. Однако лето-2023 обещает пройти по оптимистичному сценарию.

Авиарейсы из Красноярска по РФ стали в 2,5 раза дороже

Такое изменение стоимости перелетов произошло за год: с летне-осеннего периода 2022 по лето 2023.

Ольга Василенко: Туризм — такой же региональный продукт, как полезные ископаемые

Интерес к туротрасли растет и со стороны бизнеса. Это хороший маркер, ведь бизнес никогда не пойдет туда, где нет потенциала и доходов.