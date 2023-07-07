«Все в плюсе»: на КрасЖД рассказали об итогах работы за полгода
По основным направлениям своей деятельности компания показала прирост.
Объемы отправки грузов и пассажиров по Красноярской железной дороге за первые шесть месяцев 2023 по отношению к аналогичному периоду прошлого года выросли на 2,5% и 3,1% соответственно.
Так, грузов было отправлено 40,8 млн тонн. В частности:
- каменного угля — 29 млн тонн (+8,4%);
- руды цветной и серного сырья — 3,1 млн тонн (+7,6%);
- руды железной и марганцевой — 811,6 тыс. тонн (+2,9%);
- строительных грузов — 830,1 тыс. тонн (+42,4%);
- химикатов и соды — 240,3 тыс. тонн (+0,4%);
- цемента — 320,3 тыс. тонн (-0,4%).
Пассажиров же со станций магистрали отправилось в поездки почти 3,6 млн человек. Из них: 2,8 млн воспользовались пригородными поездами (+0,9% год к году), 810,4 тыс. — поездами дальнего следования (+11,6%).
Итоговый пассажирооборот за означенный период составил 952,7 млн пасс-км, что на 7,9% превосходит результат первого полугодия 2022.
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