Ольга Василенко: Туризм — такой же региональный продукт, как полезные ископаемые

Интерес к туротрасли растет и со стороны бизнеса. Это хороший маркер, ведь бизнес никогда не пойдет туда, где нет потенциала и доходов.

Ольга Василенко,

руководитель агентства по туризму Красноярского края

Красноярский край уникален. Природа, контрасты и масштабы региона — первое, что приходит на ум, когда мы слышим эту фразу. Однако уникальность края еще и в том, что, будучи регионом в первую очередь промышленным, он год от года привлекает все больше туристов. Турпоток растет, и растет стабильно на 10…15% в год. Так, в 2022 он составил 1,1 млн туристов, и это только официальные цифры Росстата. Если учесть туристов, которых статистика по объек­тивным причинам «не видит», в том числе жителей края, самостоятельно путешествующих по региону, то общий турпоток будет в два раза больше — до 2,5 млн человек только по Красноярскому краю и до 5…5,5 млн по макрорегиону Енисейская Сибирь (цифры на основании экспертных оценок, данных сотовых операторов, банковских транзакций и проч.)

Серьезный и стабильный рост числа туристов обеспечивает не только и не столько текущий экономический и геополитический контекст, сколько проделанная задолго до новых реалий работа. Отправной точкой в ней стал достаточно сложный и в то же время креативный процесс — рассмотреть в туризме региональный продукт, такой же, как, к примеру, полезные ископаемые. И увидеть потенциал этого турпродукта, экспортировать который можно как за пределы Красноярского края, так и за пределы страны. Именно эта «оптика» легла в основу комплексного подхода к развитию туризма в регионе. Основные направления тут — развитие инфраструктуры, кадров, качества и безопасности туруслуг, а также позиционирование и информационное продвижение Красноярского края как туррегиона.

Результатом комплексного подхода становятся достойные для промышленно ориентированной экономики цифры по турпотоку, но главное — конкретные объекты и проекты. Лестница на Торгашинский хребет, восточный вход на Столбы, смотровая на Николаевской сопке, Гремячая грива, торговый порт в районе Дивногорска и Красноярской ГЭС, визит-центр с озером в Серебряном логу, Юдинская долина — за последние несколько лет в столице края и его окрестностях появились десятки объектов, ставших точкой притяжения туристов. Сегодня все больше таких «магнитов» появляется и в других территориях края: в Шушенском и Новоселовском районах, природном парке Ергаки. Только в этом году на развитие и обустройство туринфраструктуры в краевом бюджете заложено порядка 175 млн рублей.

Интерес к туротрасли растет и со стороны бизнеса, и это хороший маркер, ведь бизнес никогда не пойдет туда, где он не видит потенциала и доходов. А в региональном туризме они точно есть. Возьмем, к примеру, гостиничный сектор. В Красноярском крае достаточно большой номерной фонд (23 тыс. койко-мест), среднегодовая загрузка которого — 40…50%, то есть свободные мощности есть, и их нужно дозагружать. С другой же стороны, в пиковые сезоны (лето, Новый год) регион испытывает дефицит в средствах размещения на природе, особенно в лесной и горной местности, и спрос со стороны туристов оказывается не удовлетворен. Уже сейчас глубина бронирования в некоторых объектах — по октябрь. Как решить эту дилемму? Создать дополнительные мощности для размещения в пиковые сезоны планируем за счет модульных отелей. Эксплуатировать их можно круглогодично, в том числе и в наших климатических условиях. Край уже направил заявку на эту меру поддержки в Минэкономики РФ. Запрашиваемый объем финансирования — более 550 млн рублей. Такой же объем собственных средств готов вложить и бизнес (условия программы предусматривают софинансирование 50 на 50). Что касается работы в несезон — основная ставка сейчас сделана на меру поддержки, которая обеспечивает наполняемость гостиниц за счет льготных категорий граждан. Турпутевки выдаются им либо бесплатно, либо по льготной стоимости. При этом за счет краевых субсидий и гостиницы, и туроператоры получают полную оплату.

Инвесторы, в том числе те, кто только думает вложиться в региональный туризм, обращают на такие меры поддержки особое внимание. Решив зайти в отрасль и пройдя квест с поиском земли для строительства гостиницы, дешевыми деньгами, наличием сетей (вода, электричество, газ) и кадров, инвестор в итоге упрется в загрузку и задачу выйти на окупаемость в несезон. Эта и подобные ей меры помогают решить вопрос по принципу win-win, поддерживая и социально незащищенных граждан, и туротрасль — туркомпании, объекты размещения и далее по цепочке.

Несмотря на то что сделано уже немало, сегодня туротрасль Красноярского края находится в самом начале «маршрута». Потенциал ее колоссальный. Кратно можно развить культурное направление, к примеру, музей-заповедник Шушенское и его инфраструктуру (домики на территории заповедника, в которых можно жить). Уже сейчас Шушенское ежегодно посещают 300 тыс. человек. Событийное направление — фестиваль «Мир Сибири» и его аналоги, которые можно делать на протяжении всего года. Север региона: перспективный маршрут на Северный полюс и нетронутая природа Плато Путорана. Ергаки на юге края, экоотели на Мане и Красноярском море, речное и прогулочное направление по Енисею и Красноярск, потенциал которого раскрыт далеко не полностью. Все это — и по отдельности, и вместе взятое — интересно даже самой искушенной аудитории. Люди искренне удивляются масштабам региона — соседству города-миллионника и дикой природы Столбов с табличкой «Осторожно, медведи». Поражаются контрастам: путешествие на пятизвездочном теплоходе и тут же на протяжении маршрута — староверы, олени, чумы. Культура, история и природа региона позволяют развивать любое турнаправление.

Объемный взгляд на туристическую отрасль нужен не только в разговорах о ее потенциале, но и в оценках ее социально-экономического эффекта. Экономический эффект понятен: край и бизнес зарабатывают на туристах, а все вложения делаются с расчетом на возврат инвестиций. Но нельзя недооценивать и эффект социальный. Комфортные условия для отдыха и путешествий в первую очередь создаются для жителей края. А ведь именно качество среды и любовь к месту во многом и определяют выбор того, где человек будет жить. Уедет ли он в Москву, Санкт-Петербург, Томск или останется в Красноярском крае, где его устраивают уровень жизни и прекрасные условия не только для учебы и работы, но еще и для отдыха и путешествий.



Природный парк Ергаки, западный Саян, вид на Пик Парабола с перевала Птица

Фото: Константин Цыбин