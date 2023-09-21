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Красноярской компании дали займ на производство продукции для стрелкового оружия

Красноярской компании дали займ на производство продукции для стрелкового оружия
Иллюстрация: правительство Красноярского края

Завод «ОКБ РОСТ» запустит наладит производство инновационных изделий и систем крепления оптических прицельных устройств для оружия.

#НОВОСТИ
На эти цели Государственный фонд развития промышленности края выделил предприятию льготный займ. Его размер составил 15 млн рублей.
 
Завод разрабатывает запасные части, детали и механизмы для спортивного, охотничьего, пневматического и боевого оружия. Они востребованы у спортивных стрелковых федераций и ассоциаций, силовых структур, стрелков-любителей, охотников, производителей прицелов, предприятий военно-промышленного комплекса. Например, сошки для стрелкового оружия средних и крупных калибров производит только «ОКБ РОСТ». 
 
Государственный фонд развития промышленности предоставляет займы от 1 % до 5 % годовых сроком до 5 лет. В прошлом году такие займы получили 11 предприятий на общую сумму 625 млн рублей.
 
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Автор: Петр Савельев
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