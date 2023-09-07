Две красноярские ИТ-компании получат гранты на свои проекты
Подведены итоги грантового конкурса на реализацию проектов в области IT. В число победителей попали компании-выпускники Красноярского регионального инновационно-технологического бизнес-инкубатора.
Так, компания «Радиотехнические системы» получит грант в размере 4,8 млн рублей. Эти средства пойдут на доработку комплекса мониторинга производственного оборудования. Сервис будет собирать данных о техническом состоянии оборудования, сократит время на обход и проверку большого числа техники.
Проект ООО «Спортивные технологии» выиграл грант в размере 4 млн рублей. Средства направят на доработку программы для решения задач в области спорта. Программа будет собирать данные во время проведения соревнований и тренировок и обрабатывать их в режиме реального времени.
Грантовый конкурс проводит министерство цифрового развития края с 2022 года для укрепления технологического суверенитета страны и региона.
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Прием заявок на участие в отборе продолжается до 13 сентября 2023. Тех, кто получит субсидии, выберут в краевом агентстве развития МСП.