Две красноярские ИТ-компании получат гранты на свои проекты

Подведены итоги грантового конкурса на реализацию проектов в области IT. В число победителей попали компании-выпускники Красноярского регионального инновационно-технологического бизнес-инкубатора.

Так, компания «Радиотехнические системы» получит грант в размере 4,8 млн рублей. Эти средства пойдут на доработку комплекса мониторинга производственного оборудования. Сервис будет собирать данных о техническом состоянии оборудования, сократит время на обход и проверку большого числа техники.

Проект ООО «Спортивные технологии» выиграл грант в размере 4 млн рублей. Средства направят на доработку программы для решения задач в области спорта. Программа будет собирать данные во время проведения соревнований и тренировок и обрабатывать их в режиме реального времени.

Грантовый конкурс проводит министерство цифрового развития края с 2022 года для укрепления технологического суверенитета страны и региона.

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